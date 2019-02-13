Evim Türkiye dopingi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık işbirliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda düzenlenen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nın ilki tamamlandı. Almanya’nın Düsseldorf kentinde, 8-10 Şubat tarihlerinde gerçekleşen fuarı, 6 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Fuara katılan 76 firmanın 100’ün üzerindeki projesinden, 400 milyon liralık satış bağlantısı yapıldı. 100 milyon liraya yakın işlem fuar esnasında gerçekleşti. Fuara katılan firmalar yapılan satışlarla moral buldu. Konut pazarının canlandığını belirten yetkililer, Evim Türkiye’nin yeni fuarlarına katılacaklarını söyledi.

İşte Evim Türkiye Fuarı’na katılan firmalardan notlar :

250 MİLYONLUK GÖRÜŞME

Sur Yapı, Evim Türkiye Fuarı’nda toplam 15 projesini tanıttı. Stantlarında yaklaşık 1000 kişiyi ağırladıklarını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “250 milyonluk satış görüşmesi yaptık ve 100 milyonluk konut, ofis ve dükkan opsiyonladık. 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir olan Antalya projemiz gurbetçi vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda satış görüşmesi yaptık. Ayrıca İstanbul’daki projelerimiz için de yoğun ilgi ve taleple karşılaştık” dedi.

SIFIR FAİZ İMKâNI SUNDU

DAP Yapı 7 projesi ile Almanya’nın Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na katıldı ve özel kampanyaları yoğun ilgi gördü. Dap Yapı, fuara özel olarak; gayrimenkulü görmek isteyen Almanya’daki Türk vatandaşların ulaşım ve konaklama masrafını karşılayacağını açıklamıştı. Satışı devam eden projelerde gurbetçiye özel 72 ay 0 faiz, bankasız, kefilsiz, senetle ödeme fırsatı sunuldu. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Fuarda gördüğümüz yoğun ilgi gösteriyor ki doğru konumda doğru fiyatla insanları gayrimenkulle buluşturuyoruz. Fuar katılımcılarına net olarak ‘şimdi Türkiye’den konut almanın tam zamanı’ dedik ve bunun bilincinde olduklarını gördük” dedi.

ÖN SÖZLEŞME YAPILDI

Teknik Yapı, Evim Türkiye Fuarı’nda görücüye çıkardığı Evora İzmir ve Evora Denizli projeleriyle yurtdışında yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Projeler hakkında bilgi alan yaklaşık 530 fuar ziyaretçisinden 3’ü evlerine sözleşme yaparak döndü. Ziyaretçilerden 6’sı ise Türkiye’deki akrabaları vasıtasıyla sözleşme yapmak için stanttan ayrıldı. Fuarda yaklaşık 4.5 milyon liralık satış sözleşmesi gerçekleştirildi. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Türkiye’de ekonomik konjonktürün ve atılım hamlelerinin yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

İLGİ GÖRDÜ

Fuzul Yapı’nın Gaziosmanpaşa’da yer alan ve TOKİ işbirliği ile hayata geçirdiği Tem Avrasya projesi Evim Türkiye Fuarı’nda ziyaretçilerle buluştu. Yatırım ve prim değeri ile öne çıkan projenin büyük ilgi gördüğünü belirten Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, 612 daireden oluşan TEM Avrasya’nın yüzde 80’den fazlasının sahiplerini bulduğunu belirtti. Akbal, “Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda konumlanan ve bu yılın 2. yarısında teslim edeceğimiz proje hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor’’ dedi.

İSTANBUL’A DAVET

Polat Holding güvencesiyle İstanbul Beyoğlu’nda hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul projesi katılımcıların beğenisine sunuldu. Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, “3 gün boyunca biz de fuarda yerimizi aldık. Oldukça yoğun bir katılım oldu. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın ilgisi bizleri çok memnun etti. Birçok vatandaşımızla bir araya geldik, kendilerini İstanbul’da ağırlayıp projemizi de gezdireceğiz” diye konuştu.

SATIŞLAR 3 KAT ARTTI

Nef, Evim Türkiye Fuarı’nda ilgi gören firmalardan oldu. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, “Hem yabancılara hem de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmek için yurtdışında tanıtımları hızlandırdık. Almanya ve Orta Doğu bölgesinde yaptığımız tanıtım ve işbirlikleri ile geçen yıla kıyasla bu bölgeye yaptığımız satışlarımızı 3 kat artırdık. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Evim Türkiye Fuarı’nda da projelerimize gösterilen ilgiden memnun kaldık. Yaptığımız görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz satışların dışında önümüzdeki günlerde de satışa dönüşecek önemli bir potansiyel görüyoruz” dedi.





AVRUPA İLGİSİ

Mesa Mesken Genel Müdür Yardımcısı Cem Ergüven, fuara Almanya’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi: “Standımıza ilgisi sonucunda 500 kişiye yakın ziyaretçiyi ağırlarken 250’ye yakın da talep topladık. 3 gün boyunca Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız ile buluşup onlara projelerimizi yakından anlatma fırsatı bulduk. Bu fuarın bize ve sektörümüze olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyoruz.”

VERİMLİ GEÇTİ

Metal Yapı Konut Genel Müdür Yardımcısı Mert Durdağ Almanya’daki Türk vatandaşlarının birikimlerini Türkiye’de doğru gayrimenkule yatırması açısından önemli bir fuara imza atıldığını söyledi. Durdağ, “3 gün oldukça verimli geçti. Blue Lake ve Kemerlife23 projelerimizle fuara katıldık. Fuara özel indirimler yaptık. Önemli sayıda rezervasyon ve randevu aldık” dedi.

YENİ FUARI BEKLİYOR

Seba İnşaat ise Evim Türkiye’ye, Kağıthane’deki Seba Suites projesiyle katıldı. Fuara olan ilgiden memnun olduklarını belirten Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, “Hem ülkemizin potansiyelini gösterdik, hem de Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Evim Türkiye Fuarı’nın yenilerine de katılmayı düşünüyoruz. İstanbul’un yanı sıra Bodrum projelerimizi de tanıtacağız” dedi.





4 PROJEYLE KATILDI

İhlas Yapı projelerinden Bizim Evler 7, Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 Avrupa’da vitrine çıktı. İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, “ Gurbetçilerimize, ülkemizin en önemli dinamiklerinden olan gayrimenkul sektörünü ve konut ile ticarilerin halen en güvenli yatırım enstrümanı olma özelliğini koruduğunu anlatma fırsatı bulduk. “İki kişilik İstanbul gidiş dönüş uçak biletiniz bizden” kampanyası da ilgi gördü” dedi.

GS PROJESİ DE TANITILDI

Yılmaz İnşaat olarak Galatasaray arsası üzerinde Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdikleri Düşer Vadisi Riva projesini fuara taşıdıklarını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Gayrimenkul alarak Türkiye’de yatırım yapan gurbetçilerimiz hem memleketleri için hem de kendileri için çok doğru bir iş yaptı” dedi.

İNDİRİM YAPTI

Hasanoğlu Şirketler Grubu, fuara 4 yeni projesiyle katıldı. Yüzde 5 indirim kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü belirten Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Fuar bizim açımızdan çok başarılı geçti, gurbetçiler ve katılımcılar projelerimize yoğun ilgi gösterdi. Fuar boyunca yüzlerce misafir ile görüştük, kendilerini İstanbul’da misafir etmek ve proje ziyareti gerçekleştirmek üzere planlamalar yaptık” dedi.

16 MİLYON GELİR

Erkanlı Holding tarafından hayata geçirilen Univa Öğrenci Evleri, Avrupa’daki Türklerden yoğun ilgi gördü. Erkanlı Holding, 3 günlük fuarda Kocaeli ve Düzce projelerinden 220 adet ön talep alırken 24 adetlik öğrenci evi ve iki ticari alan satışı gerçekleştirerek 16 milyon TL’lik gelir elde etti. Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “Ön taleplerin yarısına yakını yine daha önceki projemize yatırım yapan Türklerden oluştu. Bu da bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi” dedi.





SATIŞLAR ARTIYOR

Lens Yapı, fuarda gurbetçilerin ilgisiyle karşılaştı. Projelerini fuara özel, yüzde 20+5 indirim avantajı sunan Lens Yapı, satışlarında yüzde 10 artış yakaladı. Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, “Gurbetçi vatandaşlarımızın, Türkiye’de mülk sahibi olma çalışmalarını hızlandırdıklarını gözlemledik” dedi.

REZERVASYON ALDI

İnsay Yapı, ‘Ondörtüç Pendik’ projesini gurbetçilerin beğenisine sundu. Fuarda projeden daire almak isteyenler tarafından 7 adet rezervasyon yapıldı. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık “Fuar süresince standımızı ziyaret eden ziyaretçilerden bazıları irtibat numaralarımızı alırken, bir kısmı da daire almak üzere Türkiye’ye geleceğini ifade etti” dedi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE TALEP

Kar Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kar Yapı, fuarda gurbetçi vatandaşlarla buluştu. Üç gün süren ve binlerce kişiyi ağırlayan fuarda ‘Edonia Garden’ projesini tanıtan Kar Yapı, 12 adet ön satış sözleşmesi imzaladı. Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, fuardan beklentilerinin de üzerinde verim sağladıklarını belirtti.

CAZİP FİYAT

Kuyaş Genel Müdürü Yüksek Mimar Salih Sağında, “Kuyaş, EK ve BRK İş Ortaklığı olarak İstanbul Eyüpsultan’daki Baharyaka projemizi gurbetçilerimizle buluşturduk. Lansman öncesi çok cazip fiyatlarımızla projemizi gurbetçilerimizin beğenisine sunduk, projemize gurbetçilerimiz büyük ilgi gösterdi. Avrupalı vatandaşlarımızı Eyüpsultan’a davet ediyoruz” dedi.





GÜÇLÜ BAĞLAR KURDUK

Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “ Fuara Torkam E5, Temaşehir Konya ve 42. Cadde ile katıldık. Standımızı Almanya’da yaşayan gurbetçilerimizin yanı sıra Hollanda, İsveç, Belçika, İngiltere ve Avusturya’dan gelen vatandaşlarımız da ziyaret etti. Onlarla güçlü bağlar kurduk” dedi.

FUARDA SÖZLEŞTİ

Akkuş Gayrimenkul fuarda Alya markalı projelerinin tanıtımını yaptı ve satış gerçekleştirdi. Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş “Beklentilerimizin üzerinde bir fuar gerçekleştirdik. Projelerimizi görmek isteyen gurbetçilerimizle sözleştik” dedi.





GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÜÇLÜ FİRMALARLA GELİŞİYOR



EVİM Türkiye Fuarı’nın stratejik ortağı Lineadecor’un Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş, fuarla ilgili görüşlerini söyle aktardı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Demirören Medya Grubu ile gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden biri de Evim Türkiye Fuarı oldu. Stratejik ortak olarak yer aldığımız bu fuarda birbirinden değerli projeler Almanya’daki vatandaşlarımızla buluştu. Sadece Almanya’daki gurbetçilerimizin değil pek çok Alman vatandaşının da ülkemizde yatırım yapmaya istekli olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Gayrimenkul sektörü ekonominin en önemli yapı taşıdır. Bu sektör ülkemizdeki güçlü firmalar sayesinde her gün daha çok gelişiyor. Yurtiçinde ve yurtdışında önemli projelere imzalar atılıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Çünkü yapıların gelişmesi demek, mutfak alanında da uzmanlığın, tecrübenin, kalitenin tercih edilmesi demek. ‘Lineadecor projelerinize değer katar’ mottosuyla 28 yılı aşkın süredir önemli projelere imza atıyoruz. Sektörde artık bir danışmanlık rolü üstlenmiş durumdayız. Sektörümüze katkı sağlayacak kaliteli projelere destek vermeye devam edeceğiz. Yeni pazarlara yeni segmentlere girmek, henüz ulaşılmamış müşterilere ulaşmak için önemli bir fırsat olarak gördüğümüz bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ederim.”