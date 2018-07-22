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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
22.07.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

‘Ev’deki yabancı

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‘Ev’deki yabancı

TÜRKİYE’de, turizmdeki rekor artışlar konut satışlarına da olumlu yansıdı. Geçen yılın ilk 6 ayında 9 bin 595 konut satın alan yabancılar, bu yıl aynı dönemde yüzde 18.8’lik artışla 11 bin 816 konut satın aldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı ocak- haziran döneminde ülke genelinde yabancı uyruklu kişilere toplam 11 bin 816 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.8’lik artış yaşanan yabancılara konut satışında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’da bu dönemde 3 bin 999 yabancı konut sahibi oldu. İstanbul’da geçen sene aynı dönemde 3 bin 482 olan yabancıya konut satış miktarı bu yıl yüzde 13’lük artış gösterdi.

İstanbul’dan sonra yabancıların en çok rağbet gösterdiği il Antalya oldu. Antalya’da ocak-haziran döneminde yabancılara satışı yapılan konut sayısı 2 bin 883’e ulaştı. Antalya’da geçen yıl aynı dönemde 2 bin 91 olan yabancıya konut satış miktarı yüzde 27.5 oranında yükseldi. Üçüncü sıradaki Bursa’da geçen sene aynı dönemde 702 konut alan yabancılar bu yıl yüzde 13.6 artışla 812 konut satın aldı.

İLK 10’DAKİ İLLERDE ARTIŞ
Dördüncü sırada ise Yalova geldi. Yalova’da geçen sene 6 aylık dönemde 432 konut alan yabancılara bu yıl yüzde 22.6’lık artışla 558 konut satıldı. Beşinci Trabzon’da geçen yıl 424 konut satın alan yabancılara bu yıl aynı dönemde yüzde 21.5’lik artışla 540 konut satışı yapıldı. Altıncı sıradaki Ankara’da geçen sene 392 olan sayı bu yıl yüzde 9.3 artışla 432’ye çıktı. Yedinci sıradaki Mersin’de geçen sene 278 olan konut satışı, bu yıl yüzde 16.6 artışla 333’e yükseldi. Türkiye’de yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il sıralamasında sadece sekizinci Sakarya’da küçük oranda düşüş görüldü. Geçen sene altı ayda 337 olan konut satış rakamı yüzde 2 küçülerek, bu yıl 330 olarak gerçekleşti. Dokuzuncu Aydın’da ise geçen yıl 291 olan konut satışı yüzde 5.3 artarak bu yıl 307’ye çıktı. Onuncu sıradaki Muğla’da geçen sene 261 konut satılırken, bu yıl yüzde 11.9 arttı ve rakam 296’ya yükseldi. Diğer illerde ise geçen yıl altı ayda 905 konut alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde yüzde 31.8 artışla 1326 konut satın aldı.

KÖRFEZ İLGİSİ
Bu yılın ilk altı aylık döneminde yabancılara konut satış rakamlarına bakıldığında, en çok konut satın alan ülke vatandaşları Irak’tan oldu. Irak’ın 1987 konut sayısıyla ilk sırada olduğu listede, Suudi Arabistan 1087 konutla ikinci, İran 944 konutla üçüncü, Rusya Federasyonu 815 konutla dördüncü, Afganistan ise 719 konutla beşinci sırada yer aldı. En çok konut satışı yapılan diğer ülke vatandaşları ise Kuveyt 606, Almanya 542, Azerbaycan 414, İngiltere 412, Ürdün 373, Mısır 268, Yemen 263, Ukrayna 259, Katar 231, İsveç 226, Kazakistan 188, Filistin 178, Hollanda 176, Norveç 121, Birleşik Arap Emirlikleri 116 şeklinde sıralandı. Türkiye genelinde 2017 yılının tamamında ise yabancılar toplam 22 bin 234 konut satın aldı.

300 BİN DOLAR BEKLENTİSİ
Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre yabancıya satışı arttırmak mümkün. Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeye göre Türkiye’den 1 milyon dolarlık ev alana vatandaşlık verilecek. Sektörün beklentisi bunun 300 bin dolara düşmesi. Bu şekilde yıllık 4-5 milyar dolar olan yabancıya satışın 10 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor.

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