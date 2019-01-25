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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Evdeki amorti

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Evdeki amorti

Gayrimenkul birçok kesim için en güvenli yatırım aracı. Peki bu yatırım kendini kaç yılda amorti eder. Ülke genelinde konutların satış ve kira değerlerine bakarak yatırımın kendini kaç yılda amorti ettiğini inceledik. İstanbul’da ortalama 20.4 yıl, Ankara’da 19 yıl, İzmir’de 18.8 yılda konut yatırımı kendini amorti ediyor. Güneydoğu’da ise 17.7 yıla kadar geriliyor.

GAYRİMENKUL Türk toplumu için önemli bir yatırım aracı. Konut yatırımcısı için en önemli gösterge de amortisman süresi, yani yatırımın geri dönüş süresi. Amortisman süresi şöyle hesaplanıyor; satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda, satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile geri kazanabileceğine bakılıyor. Bu süre ne kadar kısaysa yatırım o kadar avantajlı hale geliyor.

İZMİR ÖNDE

Gayrimenkul bilgi şirketi Reidin yeni yılda gayrimenkul yatırımı yapacaklar için il il amortisman sürelerini inceledi. Aralık verileri üzerinden yapılan analize göre 3 büyük ilde İzmir öne çıkarken, ülke genelinde Güneydoğu illeri en hızlı dönüş süresi sağlamasıyla dikkat çekiyor. İstanbul’da ortalama yatırımın geri dönüş süresi 20.4 yıl olarak hesaplanırken, ilçelerde Beyoğlu, Esenyurt, Eyüp, Küçükçekmece ve Ataşehir öne çıkıyor. Ankara’da ortalama süre 19 yıl olurken, Altındağ, Çankaya ve Mamak yatırımcının ne kârlı çıktığı ilçeler oluyor. Son dönemde hem ulaşım projeleri hem de yeni konut projeleriyle dikkat çeken İzmir’de ise ortalama geri dönüş süresi 18.8 yıl. İzmir’de Buca, Konak ve Aliağa bölgeleri diğer ilçelere kıyasla daha hızlı amortisman süresi sağlıyor.

GÖÇ VE ÖĞRENCİ ETKİLİ

Türkiye genelinde ortalama amortisman süresinin 19.5 yıl olduğunu belirten Reidin Genel Müdürü Alp Çapa, “Bölgeler düzeyine bakıldığında, Doğu 19.1 yıl ve Güneydoğu Anadolu 17.7 yıl ile Türkiye ortalamasının altında kaldığı gözlenmekte. Bu bölgelerde gayrimenkul fiyatlarının göreli olarak düşük, kira değerlerinin ise özellikle dış göç nedeniyle yüksek olması bu etkiyi yarattı. Diğer taraftan daha alt ölçekte amortisman süresini yorumlamak gerekirse, İzmir-Buca 15.8 yıl gibi bazı ilçelerin üniversite öğrencilerinin yoğun barınma ihtiyacı kapsamında yüksek kira değerleri nedeniyle; İstanbul-Esenyurt gibi bazı ilçelerin ise konut arzının yüksek olması sonucunda konut fiyatlarının göreli olarak düşük kalması nedeniyle düşük amortisman sürelerine sahip oldukları görülüyor. Dolayısıyla yatırımcılar, amortisman sürelerine yönelik optimizasyon çözümlemeleri yapmalı ve risk-getiri beklentilerini de dikkate almalı” dedi. 

Evdeki amorti

Evdeki amorti

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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