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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan Alagöz
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Evde zirve: Faizlerin yüzde 1’in altına düşmesiyle konut pazarı hareketlendi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Evde zirve: Faizlerin yüzde 1’in altına düşmesiyle konut pazarı hareketlendi

Konut kredi faizlerindeki indirim meyvesini verdi. 0.99 faiz fırsatını değerlendiren alıcılar harekete geçti. Banka kredili satışlar ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış gösterdi. Ağustos ayında 110 bin 538 kişi ev sahibi oldu ve yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Konut kredi faizlerindeki indirim bekleyen alıcıyı harekete geçirdi. 1 Ağustos’ta kamu bankalarının faizi 0.99’a, vadeyi 180 aya çekmesi uzun süren durgunluğu bozdu. Ardından özel bankaların da faiz indirimine gitmesi ve firmaların yaptığı kampanyalar satış ofislerinde hareketlilik yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta ülke genelinde 110 bin 538 kişi ev sahibi oldu. Bu rakam bu yılın en yüksek satışı olarak da dikkat çekti. Ağustosta konut satışlarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artış yaşandı.

Evde zirve: Faizlerin yüzde 1’in altına düşmesiyle konut pazarı hareketlendi

YÜZDE 168 ARTIŞ

Kredi faizlerindeki düşüşlerin etkisiyle banka kredili satışlar da arttı. 1 yılı aşkın süredir sürekli düşüş gösteren ipotekli satışların oranı yüzde 5’lere kadar gerilemişti. Ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bin 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.9’u ulaştı. Yani her 3 kişiden biri banka kredisi kullanarak alım yaptı. Geçen ay yapılan satışlarda vatandaş 2. el konutlara daha fazla ilgi gösterdi. 1. konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 azalarak 40 bin 634 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36.8’e denk geldi. 2. el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 artış göstererek 69 bin 904 oldu.

YABANCI 28 BİN EV ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604 oldu. 8 ayda yabancılar Türkiye’den 27 bin 748 konut aldı. 12 bin 355 konut satışı ile ilk sırada İstanbul yer alırken onu 5 bin 513 ile Antalya, 1573 ile Ankara, 1445 ile Bursa, 1157 ile Yalova izledi. Türkiye’ye en fazla ilgi gösterenler ise Iraklılar oldu. Iraklılar 8 ayda 4 bin 746, İranlılar 3 bin 135, Ruslar 1691, Suudiler 1458, Afganistan vatandaşları 1296 konut satın aldı.

 İNDİRİM YARIŞI

Merkez Bankası’nın iki Para Politikası Kurulu toplantısında da faizleri indirmesi bankaları da harekete geçirdi. Bankalar bir biri ardında konut kredisi faizinde yaptıkları indirimleri açıklıyor. Dün de son olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime gitti ve faiz oranını yüzde 1.15’e düşürdü. TEB en son 9 Eylül’de indirimi yapmıştı. Öte yandan, geçen haftaki toplantı sonrası ilk indirim Ziraat Bankası’ndan gelmişti, banka konut kredisi faizini 500 bin TL ve üstü için aylık yüzde 1.19, 500 bin TL’nin altı için ağustosta indirdiği yüzde 0.99 oranı korudu. Ziraat ayrıca, kurumsal kredi ve ihtiyaç kredisi faizlerini de düşürdü. Vakıfbank da ihtiyaç ve ticari kredilerin yanı sıra konut kredilerinde 500 bin  TL’ye kadar aylık yüzde 0.99 faiz oranını korurken 500 bin TL üzerindeki kredilerde aylık faiz oranını yüzde 1.15’e indirdi. İş Bankası ise konut kredilerinde 120 ay vadeye kadar faizi yüzde 1.17 olarak belirledi. Halkbank ticari ve ihtiyaç kredilerindeki faiz indiriminin yanı sıra 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını da aylık yüzde 1.19’a çekti. Banka, 500 bin liranın altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam ediyor. Akbank da konut kredisi faizini yüzde 1.17’ye indirdi.

BİRİNCİ EL SATIŞ TEŞVİK EDİLMELİ

Ertelenen konut talebinin konut kredisi faiz indirimi sonrası tekrar canlandığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Vatandaşlarımızın tekrar konuta yöneldiğini görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut verici. Yılın ikinci yarısını faiz indirimi ve yaptığımız kampanyalarla çok daha hareketli geçiriyoruz ve yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğiz” dedi. Elmas, konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Toplam satış içinde 1. el konut satışının artması inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini hızlandıracak ve hem büyümeye hem de istihdama katkı verecektir. İnsanlarımız 1. el konutlarda yaşamaya başladıkça enerji verimliliği ve deprem tehdidine yönelik de çok ciddi bir fayda temin edilmiş olacak.” Elmas, özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasanın daha da canlanacağını kaydetti.

“Satışlar arttı ama tatmin edici değil” diyen İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım  ise şunları söyledi: “Mevcut satışlarda eksik olan iki önemli nokta var. Birincisi gerçekleşen satışların büyük bölümü, ikinci el pazarında oldu. İkinci eksik nokta ise her ne kadar Türkiye genelindeki ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 bine ulaşmış gibi görünse de; bu satışların kaynağında kamu bankaları vardı. Bu kapsamda konut kredisine verilen faiz teşvikinin sadece birinci el pazarına yapılması ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesinin gerekliği olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz.”

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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