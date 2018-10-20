Evde yüzde 25 fiyat avantajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEvde yüzde 25 fiyat avantajı
GeriEkonomi Evde yüzde 25 fiyat avantajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
20.10.2018 - 20:28, Son Güncelleme:

Evde yüzde 25 fiyat avantajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde yüzde 25 fiyat avantajı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlayan “Türkiye İçin Kazanç Vakti’’ ve Maliye Bakanlığı önderliğinde başlayan ‘’Enflasyonla Topyekun Mücadele” programlarının avantajlarını tek bir çatı altında toplayan Teknik Yapı, daire almak isteyenlere toplamda yüzde 25 avantaj sağlayan yeni bir satış programını devreye aldı.

“Ekonomiye canlandırmak ve tüketiciye fayda sağlamak için iki bakanlığın özverili çalışması bize feyz verdi” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, ‘’Türkiye İçin Kazanç Vakti’’ kampanyasında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak ‘’Enflasyonla Topyekun Mücadele’’ programı kapsamında hazırlanan yeni ödeme planıyla artı yüzde 10 seviyesinde ek indirim yapılacağını açıkladı. Her iki kampanyanın avantajlarını tek çatı altında toplayan yeni satış programı kapsamında yüzde 15 olan iki ara ödeme tutarının daha düşük olacağını da ifade etti. Teknik Yapı’nın devreye aldığı yeni ödeme programıyla daire almak isteyenlerin, 4 yıl daha az borç ödeyeceğini ve toplam ödeme miktarına göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla tasarruf yapacağını belirten Durbakayım, “Örnek vermek gerekirse 500 bin liralık bir daireyi almak isteyenler 120 ay sonunda ödemiş olacakları 640 bin liralık tutarı, yeni başlattığımız uygulamada 72 ay sonunda 485 bin lira olarak ödeyecek ve yaklaşık 155 bin lira avantaj sağlamış olacaklar. Yeni satış programımızla 700 bin liralık bir daire almak isteyen müşterilerimizin kazancı ise yaklaşık 217 bin lira olacak” açıklamasını yaptı. Yeni ödeme planının Teknik Yapı’nın tüm projeleri için geçerli olacağını da kaydeden Umut Durbakayım, uygulamanın yılsonuna kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mars’tan Türkiye’ye yatırıma devam

Evde yüzde 25 fiyat avantajı

İstanbul ve Kocaeli yeraltından birleşiyor

Dikkat kırılmasın