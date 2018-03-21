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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
21.03.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Evde yüksek faiz etkisi: Bankasız evleniyoruz

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Evde yüksek faiz etkisi: Bankasız evleniyoruz

TÜRKİYE genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4, bir önceki aya göre yüzde 1.1 oranında azaldı. Geçen ay 95 bin 953 kişi ev sahibi oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı veEvde yüksek faiz etkisi: Bankasız evleniyoruz
yüzde 10.1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Geçen yıl 1 milyon 409 bin konut satış rekoru ile kapatılırken yılın ilk 2 ayında yaklaşık 193 bin kişi tapusunu aldı.

6 AYDIR DÜŞÜYOR

Yüksek konut kredi faizlerinin etkisi şubat ayında da kendini gösterdi. Eylül 2017’den bu yana süren ipotekli yani banka kredili konut satışındaki düşüş hala sürüyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.1 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul sektörünün temsilcilerine göre faizlerin yüzde 1 olan psikolojik sınırın üzerinde olması vatandaşı bekle gör durumuna geçiriyor. Gayrimenkul firmaları yüksek faize karşı kendi bünyelerinde 100 aya kadar 0 faizli kampanyalar yaparak pazarı hareketli tutmaya çalışıyor. Bankaların aracı olmadığı, firmaların kendi bünyesinde yaptığı konut satışları ise şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 oranında artarak 68 bin 37 oldu. Öte yandan Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azalarak 43 bin 713 olurken, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalış göstererek 52 bin 240 oldu.

YABANCI DÖNÜYOR

Türkiye’den ev alan vatandaşa KDV muafiyeti sağlanması ve 1 milyon dolar üzerindeki alımlarda vatandaşlık verilmesi yabancıya satışları olumlu etkilemeye devam ediyor. Şubat ayında da yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 artarak bin 729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2018’de ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi.

 FAİZLER AŞAĞI ÇEKİLMELİ

Yüksek faiz oranlarına dikkat çeken Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER)  Başkanı Altan Elmas,”Vatandaşın daha rahat konut alabilmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi lazım. Bankalar bu konuda elini taşın altına koyarak faizler konusunda rahatlatıcı adımlar atmalıdır. Faizler düşerse satışlar tekrardan artar”dedi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ipotekli satışların azalmasının, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığının bir göstergesi olduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarının, alımlar üzerinde baskı oluşturduğunu, konut üretimindeki maliyetleri artırdığını söyledi. Durbakayım, “Diğer taraftan bankaların konut kredi musluğunu kısmaları, kredi verme şartlarında zorlayıcı davranmaları da ipotekli satış oranlarının dip seviyelere inmesine neden olmaktadır” dedi.

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