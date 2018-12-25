Evde ürettiği ekmek 54 ile ulaştı
Son yıllarda evde ekmek üretimi artarken, bu alanda birçok yeni girişimci de harekete geçti.
Bunlardan birisi de Mehmet Kıvanç Önder. Kızına kaliteli ekmek yedirmek için haftasonları evde ekmek yapmaya başlayan girişimci, kısa süre sonra ürünlerinin beğenilmesiyle kolları sıvadı. Bu alanda üretim yapmak için çalışmalar yapan Mehmet Kıvanç Önder, arkadaşı Özgür Önder’in de kendisine katılmasıyla “Pekmek” markasını yarattı. Mehmet Kıvanç Önder, markanın hikayesini şöyle anlattı: “İlk üretim yeri, evin bodrum katıydı, sonrasında ikinci etapta kullanmadığımız bir başka yerimizde devam ettik. Toplam yatırımımız sadece 5-6 bin Euro civarındaydı. Marka ve ürün tuttukça, iş artık daha kapsamlı bir yapılanmayı gerektirdiğinde kuzenim Özgür ile ortak olduk. Özgür, daha ziyade genel gidişatı, mali tarafı yürütürken ben üretim, ürün gamı ve genel iletişimi yürütüyorum. Bugün İstanbul Göktürk’te çok daha yüksek kapasiteli bir üretim ve Ar-Ge noktası olan Pekmek Atölye’de, deneyimli bir ekip ile devam ediyoruz. Bugüne kadar 54 farklı ile ürünlerimizi gönderdik. Ekmek üretiminde sadece siyez ve ekşi maya kullanıyoruz. Sade, cevizli, zeytinli, domatesli 850-900 gramlık ekmek çeşitlerimizin yanında, simit, grissini, kraker gibi yan ürünlerimiz de bulunuyor.”
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