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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Evde ürettiği ekmek 54 ile ulaştı

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Evde ürettiği ekmek 54 ile ulaştı

Son yıllarda evde ekmek üretimi artarken, bu alanda birçok yeni girişimci de harekete geçti.

Bunlardan birisi de Mehmet Kıvanç Önder. Kızına kaliteli ekmek yedirmek için haftasonları evde ekmek yapmaya başlayan girişimci, kısa süre sonra ürünlerinin beğenilmesiyle kolları sıvadı. Bu alanda üretim yapmak için çalışmalar yapan Mehmet Kıvanç Önder, arkadaşı Özgür Önder’in de kendisine katılmasıyla “Pekmek” markasını yarattı. Mehmet Kıvanç Önder, markanın hikayesini şöyle anlattı: “İlk üretim yeri, evin bodrum katıydı, sonrasında ikinci etapta kullanmadığımız bir başka yerimizde devam ettik. Toplam yatırımımız sadece 5-6 bin Euro civarındaydı. Marka ve ürün tuttukça, iş artık daha kapsamlı bir yapılanmayı gerektirdiğinde kuzenim Özgür ile ortak olduk. Özgür, daha ziyade genel gidişatı, mali tarafı yürütürken ben üretim, ürün gamı ve genel iletişimi yürütüyorum. Bugün İstanbul Göktürk’te çok daha yüksek kapasiteli bir üretim ve Ar-Ge noktası olan Pekmek Atölye’de, deneyimli bir ekip ile devam ediyoruz. Bugüne kadar 54 farklı ile ürünlerimizi gönderdik. Ekmek üretiminde sadece siyez ve ekşi maya kullanıyoruz. Sade, cevizli, zeytinli, domatesli 850-900 gramlık ekmek çeşitlerimizin yanında, simit, grissini, kraker gibi yan ürünlerimiz de bulunuyor.”

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