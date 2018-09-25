Evde tasarruf yalıtım ile başlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEvde tasarruf yalıtım ile başlar
GeriEkonomi Evde tasarruf yalıtım ile başlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.09.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Evde tasarruf yalıtım ile başlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde tasarruf yalıtım ile başlar

Yalıtım sektörünün öneminin arttığını anlatan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri Genel Müdürü Soner Arslan, “Isı yalıtımı binalarda hem enerji tasarrufu sağlıyor, hem de binaların sağlam ve uzun ömürlü olmasına destek oluyor. Yalıtım son dönemlerde yıldızı parlayan bir sektör biz de bu alanda önemli yatırımlarla kendimizi sürekli yeniliyoruz” dedi.

İnşaat sektörünün yanı sıra otomotiv, gıda, tarım, mobilya, ambalaj sektörlerine üretim yapan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited şirketi, farklı alanlara yatırıma devam ediyor. Bu anlamda 1960’larda Avrupa’daki yollarda dolgu malzemesi olarak kullanılan EPS’in artık Türkiye’de de kullanılmaya başladığını hatırlatan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri Genel Müdürü Soner Arslan, bu alanda da çalışma yaptıklarını açıkladı. Soner Arslan, “Bursa Yıldırım İlçesi’ne bağlı Vakıfköy’de 14 bin metrekarede alan üzerinde üretim yapan ve 80 kişiye istihdam sağlayan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri EPS, EPP, alçı levha profilleri ve yapı kimyasalları üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

7.5 MİLYON KONUT

Binalardaki yalıtımın önemine işaret eden ve bunun yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Soner Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’deki binaların yaklaşık yüzde 70’inin yalıtımsız olduğunu gözlemliyoruz. Burada doğru malzeme kullanılması önemli. Doğru malzeme için de uzman desteği alınması şart. Yanlış yönlendirme ile tüketici üründen performans alamayabilir. Bu anlamda uzman ekibimizle destek veriyoruz. 1999 öncesinde inşa edilen binaların endüstriyel ürünlerle yapılmadığını gözlemliyoruz. Türkiye’de yaklaşık 7.5 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümde binaları daha dayanıklı, uzun ömürlü yapan unsurlardan birisi de su ve ısı yalıtımıdır. Isı yalıtımı binalarda hem enerji tasarrufu sağlıyor, hem de binaların sağlam ve uzun ömürlü olmasına destek oluyor. Biz de her geçen gün bu alanda daha iyi hizmet verebilmek adına çalışıyoruz.”

SÜREKLİ YENİLENİYORUZ

Yaptıkları çalışmaların önemine dikkat çeken Arslan, şöyle konuştu: “Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu anlamda hafif dolgu malzemesi olarak kullanılan GEOFOAM tedarikine de önem veriyoruz. Düşük taşıma gücü olan yumuşak, sıkışabilir zeminler üzerine inşa edilen mühendislik yapılarında kısa ve uzun vadede bazı stabilite sorunları yaşanıyor. Bu tür zeminlerin iyileştirilmesi için günümüzde uygulanan birçok zemin iyileştirme yöntemi mevcut. Geleneksel toprak malzemelerin temel zemininde aşırı oturmalara, stabilite sorununa veya yanal basınçlara neden olması nedeniyle bu sorunlara çözüm olarak EPS’in hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak kullanılmasına inşaat mühendisliğinde GEOFOAM adı verilmekte. Geoteknik mühendisliğinde kullanılan, geleneksel dolgu malzemelerinin neredeyse yüzde 1’i ağırlığında olmasına rağmen yüksek taşıma mukavemetine sahip, üstün özellikli inşaat malzemesi olarak kullanılmakta. Geofoam inşaatlarda sağladığı avantajların yanı sıra maliyetlerde yarattığı tasarruflar milli menfaatler açısından önemlidir.”

Evde tasarruf yalıtım ile başlar

KARAYOLU DOLGUSU YAPIYORUZ

NORVEÇ ve Almanya’da 1960’lardan beri uygulanan sistemin, 70’lerden itibaren ABD ve Japonya’da da hayata geçtiğini söyleyen Arslan, “40 seneyi aşkın bir zamandır tüm dünyada geleneksel sistemlere göre alternatif bir çözüm olan Geofoam son yıllarda ülkemizdeki projelerde de kendine yer bulmaya başlamıştır. Buna örnek bazı projeler ise, Adana Pozantı yolu üzerindeki karayolu tünelinin duvarlarının dış etkenlerden korunması ve tünel duvarlarına gelecek yüklerin azaltılması ile ilgili olan proje, Medipol Hastanesi-Bağcılar da yapılan otopark üzeri döşeme yükseltme işi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü–Acıbadem Bağlantı Yolu Projesi kapsamında yer altından geçen hassas yapıların korunması amacıyla hafif dolgu malzemesi ile kara yolu dolgusu olarak kullanılmıştır. Ülkemizde geniş bir sahaya sahip alanda biz de şirket için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

FARKLI SEKTÖRLERE ÜRETİM YAPIYORUZ

ŞİRKET olarak ürün çeşitliliğine önem verdiklerinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti: “İnşaat sektörünün yanı sıra gıda, tarım, mobilya, ambalaj sektörlerine de üretim gerçekleştiriyoruz. Otomotivde de Mercedes, Ford, Renault, Fiat gibi markalara üretim yapıyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BM mesajı

Bu zamlar çalışana!

Meyve-sebze fiyatlarına ‘kur’ ayarı

535 bin çiftçiye ‘Tarım Kart’