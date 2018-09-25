Evde tasarruf yalıtım ile başlar

İnşaat sektörünün yanı sıra otomotiv, gıda, tarım, mobilya, ambalaj sektörlerine üretim yapan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited şirketi, farklı alanlara yatırıma devam ediyor. Bu anlamda 1960’larda Avrupa’daki yollarda dolgu malzemesi olarak kullanılan EPS’in artık Türkiye’de de kullanılmaya başladığını hatırlatan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri Genel Müdürü Soner Arslan, bu alanda da çalışma yaptıklarını açıkladı. Soner Arslan, “Bursa Yıldırım İlçesi’ne bağlı Vakıfköy’de 14 bin metrekarede alan üzerinde üretim yapan ve 80 kişiye istihdam sağlayan Dilekpor Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri EPS, EPP, alçı levha profilleri ve yapı kimyasalları üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

7.5 MİLYON KONUT

Binalardaki yalıtımın önemine işaret eden ve bunun yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Soner Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’deki binaların yaklaşık yüzde 70’inin yalıtımsız olduğunu gözlemliyoruz. Burada doğru malzeme kullanılması önemli. Doğru malzeme için de uzman desteği alınması şart. Yanlış yönlendirme ile tüketici üründen performans alamayabilir. Bu anlamda uzman ekibimizle destek veriyoruz. 1999 öncesinde inşa edilen binaların endüstriyel ürünlerle yapılmadığını gözlemliyoruz. Türkiye’de yaklaşık 7.5 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümde binaları daha dayanıklı, uzun ömürlü yapan unsurlardan birisi de su ve ısı yalıtımıdır. Isı yalıtımı binalarda hem enerji tasarrufu sağlıyor, hem de binaların sağlam ve uzun ömürlü olmasına destek oluyor. Biz de her geçen gün bu alanda daha iyi hizmet verebilmek adına çalışıyoruz.”

SÜREKLİ YENİLENİYORUZ

Yaptıkları çalışmaların önemine dikkat çeken Arslan, şöyle konuştu: “Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu anlamda hafif dolgu malzemesi olarak kullanılan GEOFOAM tedarikine de önem veriyoruz. Düşük taşıma gücü olan yumuşak, sıkışabilir zeminler üzerine inşa edilen mühendislik yapılarında kısa ve uzun vadede bazı stabilite sorunları yaşanıyor. Bu tür zeminlerin iyileştirilmesi için günümüzde uygulanan birçok zemin iyileştirme yöntemi mevcut. Geleneksel toprak malzemelerin temel zemininde aşırı oturmalara, stabilite sorununa veya yanal basınçlara neden olması nedeniyle bu sorunlara çözüm olarak EPS’in hafif ağırlıklı dolgu malzemesi olarak kullanılmasına inşaat mühendisliğinde GEOFOAM adı verilmekte. Geoteknik mühendisliğinde kullanılan, geleneksel dolgu malzemelerinin neredeyse yüzde 1’i ağırlığında olmasına rağmen yüksek taşıma mukavemetine sahip, üstün özellikli inşaat malzemesi olarak kullanılmakta. Geofoam inşaatlarda sağladığı avantajların yanı sıra maliyetlerde yarattığı tasarruflar milli menfaatler açısından önemlidir.”





KARAYOLU DOLGUSU YAPIYORUZ

NORVEÇ ve Almanya’da 1960’lardan beri uygulanan sistemin, 70’lerden itibaren ABD ve Japonya’da da hayata geçtiğini söyleyen Arslan, “40 seneyi aşkın bir zamandır tüm dünyada geleneksel sistemlere göre alternatif bir çözüm olan Geofoam son yıllarda ülkemizdeki projelerde de kendine yer bulmaya başlamıştır. Buna örnek bazı projeler ise, Adana Pozantı yolu üzerindeki karayolu tünelinin duvarlarının dış etkenlerden korunması ve tünel duvarlarına gelecek yüklerin azaltılması ile ilgili olan proje, Medipol Hastanesi-Bağcılar da yapılan otopark üzeri döşeme yükseltme işi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü–Acıbadem Bağlantı Yolu Projesi kapsamında yer altından geçen hassas yapıların korunması amacıyla hafif dolgu malzemesi ile kara yolu dolgusu olarak kullanılmıştır. Ülkemizde geniş bir sahaya sahip alanda biz de şirket için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

FARKLI SEKTÖRLERE ÜRETİM YAPIYORUZ



ŞİRKET olarak ürün çeşitliliğine önem verdiklerinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti: “İnşaat sektörünün yanı sıra gıda, tarım, mobilya, ambalaj sektörlerine de üretim gerçekleştiriyoruz. Otomotivde de Mercedes, Ford, Renault, Fiat gibi markalara üretim yapıyoruz.”