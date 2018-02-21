Evde fırsat dönemi

Artan maliyetler, uzun vadeler ve faizlerin şirketleri fedakarlık yapmaya zorladığını belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “ Ev alacaklar için uzun vade ve sıfır faiz kampanyaları oldukça avantajlı. Konut yatırımı için fırsat zamanı. Zam yapılamıyor ama zam baskısı had safhada. Önümüzdeki dönemde en azından enflasyon oranında zam yapılmalı. İlçesine, projesine göre değişir ama yıl içinde yüzde 15-20 zam yapılmalı” dedi.

BALON DEĞİL KÖPÜK

Özcan Tahincioğlu gayrimenkul sektöründe bir balon olmadığını il ve ilçe bazında köpük olduğunu söyledi. Geçen yıl 1.4 milyon konut satıldığını hatırlatan Tahincioğlu, “Biz şirket olarak iyi bir yılı geride bıraksak da sektör geneli için harika bir yıl değildi. Rakamlar iyi görünse de gerçekçi olmak lazım. İpotekli satışlar (banka kredili satışlar) konut kredi faizleri nedeniyle düşüyor. İnsanlar kredi kullanmakta imtina ediyor. Demek geliştirici kendi kredi kullandırıyor. Bu da orta ve küçük ölçekli firmalar için özsermaye gerektiriyor. Bu alanda sıkıntı yaşanıyor

ve bu sinyalleri göz ardı etmek mümkün değil” dedi.

DÜZENLEME BEKLENİYOR

Derneklerin sorunlar üzerinde çalıştığını belirten Tahincioğlu, “Konutta KDV sistemi sadeleşmeli, bu alanda düzenleme gerek. KDV iadeleri hızlanmalı. Kentsel dönüşüm de masaya yatırılmalı. Firmalar işi yarım bırakınca bakanlık ben müteahhitlik yapayım diyor ama iş bu noktaya gelmeden önlem almak gerek” dedi.

2.5 MİLYAR CİROYA ULAŞTI

Tahincioğlu Gayrimenkul, 2017 yılı içinde tanıtımlarını yaptığı 4 yeni projesi Bomonti, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane ile devam eden projelerinde konut, ofis ve dükkandan oluşan 1.454 bağımsız birimin satışını gerçekleştirerek, yılı 2.5 milyar lira rekor ciroyla kapattı. Bu satış rakamlarıyla ‘sektör lideri’ olduklarına dikkat çeken Tahincioğlu, “2018’de de yine kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Yıl içinde Nidakule Levent, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Başakşehir projelerini bitirdik. Bomonti, Küçükyalı, İstinye ve Kağıthane’de satışlar tüm hızıyla sürüyor” dedi. Tahincioğlu, projeleriyle birlikte Çengelköy, Beykoz ve Zeytinburnu arsalarında çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2017’de 1.700 kişilik ek istihdama imza attıklarını kaydeden Tahincioğlu, 2018’de ise ek 2 bin 400 kişilik istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

3 BÜYÜK GYF SATIŞI

Toplam 1.5 milyon metrekare alanda 4 bin 567 bağımsız bölümün inşasını devam eden Tahincioğlu, gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) da satış yaptı. 3 büyük GYF satışıyla başarı yaşadıklarını anlatan Tahincioğlu, “İstanbul Finans Merkezi’nin yanındaki Nidakule Ataşehir Batı’nın tamamı tek seferde İş Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattık. Ayrıca ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonuna ve Ak Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonuna da satış gerçekleştirdik. GYF’lere toplamda 376 milyon lira satış yaparak bir rekora imza attık” dedi.