Evde değer oyunu bitiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergide yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri sona erdi. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi hakkında dün yapılan görüşmelerde konut alım-satımlarında, tapuda farklı değer bildirilmesi dönemini bitirecek düzenleme kabul edildi. Buna göre, tapuda gerçek durumu yansıtmayan farklı beyanlardan kaynaklanan harç kaybını önlemek için, satışlardan önce değerleme yapılacak ve harç da bu değerlemeye göre ödenecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, her yıl Türkiye’de 3 milyon konutun el değiştirdiğini söyledi. Değerlemenin bedelinin vatandaş üzerinden alınması üzerine çalıştıklarını ama harçtan bu rakamın düşürülmesi ihtimalinin de bulunduğunu belirten Adlı, “Şu anda yeniden değerleme 650 lira civarında. Bizim projeksiyonda 400-500 lira olarak hesaplanıyor” dedi. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi de, “Tekil değerlendirmeyi satış öncesinde talep edeceğiz” diye konuştu. Bayçelebi, bütün satışlarda değerleme olacak mı sorusuna da, “Bununla ilgili ikincil mevzuat çalışmalarını yaptık, kademeli bir süreç planlıyoruz” yanıtını verdi.

3 YILLIK YOL HARİTASI

Bayçelebi şöyle devam etti: “Türkiye için 3 yıllık bir yol haritamız var. Konutların Tekil değerlemesiyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca sertifikalandırılmış gayrimenkul değerleme uzmanlarının oluşturduğu Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’yle işbirliği protokolü imzaladık. Paydaş kuruluş olarak orayı belirledik, tekil değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere. Uluslararası iyi uygulama örneklerinin hepsini tespit ettik, gerektiğinde yurt dışında da çalışmaları yaptık. Bu sürecin akabinde şöyle ki Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’yle birlikte, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin aynı zamanda bir Bilgi İletişim Anonim Şirketi var, o da bizim paydaşımız. Tekil değerleme yapılması onlar üzerinden yaptırılmaya devam edilecek.”

GERİYE DÖNÜK HARÇ

Düzenleme vekillerin tepkisine yol açtı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Siz hazırlığınızı yapsaydınız, bitirseydiniz, sonra kanunu getirseydiniz. Şimdi ben satışı yaptım, siz değerleme yaptınız, iki üç sene sonra bana geri dönüp harç mı alacaksınız benden?” diye sordu. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de, “Şimdi, neden vatandaşlar tapuda gayrimenkulün değerini düşük gösteriyor? Alım satımda yüksek gösterirse çok harç ödeyecek. Çok harç da ortalama vatandaşın belini bükecek arkadaşlar” ifadelerini kullandı. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise, “Gidin evinizin değerlerine bakın arkadaşlar, evinizin değeri 300 bin lira belediyede gözükür, fiiliyatta 3 milyon liradır, böyledir, bire beş, bire on farklar vardır arkadaşlar” dedi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

VERGİDE yeni düzenlemeler getiren teklif için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha önce yapılan görüşmelerde kabul edilen diğer bazı maddeler şöyleydi: “Türkiye’de, dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak. Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7.5 olacak. Kabul edilen diğer bir önergeye göre de turistler tarafından ödenecek konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için kişi başı gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başı 12 TL, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampinglerde 6, butik oteller ve özel konaklama tesislerinde 18 TL olarak uygulanacak. Diğer tesislerde ise konaklama vergisi gecelik 6 TL olacak.”

SÖZLEŞMESİ SÜREN FUTBOLCU MUAF OLACAK

TEKLİFE verilen önergeyle, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmış sporcu sözleşmeleri vergiyle ilgili getirilen yeni düzenlemelerden muaf olacak. Yıl içinde sözleşmesi sona eren, uzatılan ve yenilenen sözleşmelerle ilgili olarak yeni, uzatılan ve yenilenen sözleşmeler kapsamında yapılan ücret ödemeleri üzerinden ise, yüzde 20 oranında tevkifat (kesinti) yapılmaya başlanılacak ve belirlenen tutarın aşılması halinde yıllık beyanname verilecek.

HAZİNE’YE İLAVE BORÇLANMA YETKİSİ

KABUL edilen bir maddeyle, 2019 yılı için borçlanma yetkisi 70 milyar TL artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Mustafa Turan, “Daha önceki yeni ekonomik programda bütçe açığı yüzde 1.8 olarak öngörülmüştü. Yeni YEP’te ise, bütçe açığı yüzde 2.9’a revize edildi. Bu da ilave finansman ihtiyacı doğurdu” dedi.