Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım ödeme bilgileri sorgulama
Evde bakım maaşı, engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere veriliyor. Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşının temmuz ödemesinin gerçekleşip gerçekleşmedi merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte, bu soruya yanıt arayanların bilmesi gerekenler…
Pek çok hizmet sorgulama gibi evde bakım ödeme bilgileri de e Devlet üzerinden yapılabiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller, e Devlet “Evde bakım ödeme bilgileri sorgulama” sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım ödeme bilgileri sorgulama
Evde bakım ödeme bilgileri nasıl sorgulanıyor?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Kimler evde bakım maaşı alabilir?
Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.
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