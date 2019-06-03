Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yattı mı?
Devletten evde bakım maaşı alan vatandaşlar, bayram öncesi, arefe günü bu maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşının belirli yöntemlerle hesaplara yatıp yatmadığı öğrenilebiliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller konusunda bazı detaylar
Evde bakım maaşı yatan iller, birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ay yatırılacağı tarih ile merak edildi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? İşte, merak edilen bilgiler
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
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MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR
Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.
EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?
Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.
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