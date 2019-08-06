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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.08.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı? Tarih belli oldu!

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Evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı? Tarih belli oldu!

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı sorusu, bu maaşı alan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ay Kurban Bayramına denk gelmesi dolayısıyla merak konusu olmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Evde bakım maaşının bayramdan önce yatırılacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarının ardından birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte, bakanlığın açıkladığı o tarihler

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşı, bu yıl Kurban Bayramı sürecine denk gelmesi dolayısıyla erken ödenecek. Toplam 513 bin engelliye yapılacak olan 711 milyon liralık ödeme 9 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılmış olacak. Ödemelerin toplamı 711 milyon liraya tekabül edecek.

MAAŞINIZIN YATIP YATMADIĞINI KONTROL EDİN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞLARINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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