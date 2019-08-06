Evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı? Tarih belli oldu!
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı sorusu, bu maaşı alan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ay Kurban Bayramına denk gelmesi dolayısıyla merak konusu olmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatırılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Evde bakım maaşının bayramdan önce yatırılacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarının ardından birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte, bakanlığın açıkladığı o tarihler
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşı, bu yıl Kurban Bayramı sürecine denk gelmesi dolayısıyla erken ödenecek. Toplam 513 bin engelliye yapılacak olan 711 milyon liralık ödeme 9 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılmış olacak. Ödemelerin toplamı 711 milyon liraya tekabül edecek.
MAAŞINIZIN YATIP YATMADIĞINI KONTROL EDİN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
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