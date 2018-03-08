Ev yapımında bir sınır olmalı

SON dönemde spor kulübü sponsorlukları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığıyla gündemde olan Nef’in İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul sektöründe düzenleme gerekliliğine dikkat çekti. İlk adım olarak devletin konut pazarında bir envanter çalışması yapması gerektiğini belirten Timur, “İsteyen istediği kadar konut üretmemeli. Bunun bir sınırı olmalı, hem adet, hem de dağılım olarak. Hangi bölgede hangi tip konut gerek ona bakılmalı. Gereğinden fazla ve kullanılmayan tip konut yapılmamalı. Memleketteki konut üretimi müteahhitlerin inisiyatifine ve vizyonuna kalmış. Oysa dünyanın birçok yerinde böyle değil ” dedi. Şu anda sektörde veri şeffaflığının sağlanamadığını belirten Timur, şunları söyledi: “Sektörümüzde konuşanın sözüne değer veriyoruz ama gerçek mi değil mi bilmiyoruz. TÜİK’in verileri var; kütlesel bir şey ifade ediyor. Fakat detaylı bilgi bulabilmek mümkün değil. Örneğin ilaç sektöründe hangi firmanın depoya hangi ilaç siparişi verdiğini bilirsiniz. Bunu bilmeniz size yatırım sürecinde doğru verileri alıp, doğru kararlar almanıza olanak sağlar. Bizim yaptığımız yatırım, halkımızın tasarruflarını bir şekilde yatırıma dönüştürüyor. Doğru karar da yanlış karar da hepimizin geleceğini etkiliyor.”

SERMAYE YETERLİLİĞİ ŞARTI

Bir diğer önemli konunun da sermaye yeterliliği olduğunu belirten Timur, özel sektör firmalarının makro bilançolarının incelenmesi gerektiğini belirtti. Firmaların bilançolarına göre proje yapabilmesi gerektiğini söyleyen Timur, “Gayrimenkul sektörünün bankacılık sektörü gibi belirli düzenlemelere ve kriterlere sahip olması gerekiyor. Bankalar gibi biz de tüketicinin tasarrufuna talibiz. Bu nedenle belirli düzenlemelerin, kriterlerin ve güvenilir verilerin olması gerekiyor. Alınan ruhsatlarda maliyet yazar. Bu maliyetin şu kadarı kadar sermaye olsun demeliyiz. Böyle bir düzenleme geldiği zaman 5 proje yerine 3 proje yaparsın, daha sağlıklı bir durum oluşur” dedi. Timur, iş güvenliği ve şehircilik anlamında da kurallar konabileceğini ekledi.

3.4 MİLYARLIK PROJELER

2017 yılını 1.5 milyar TL ciro ile kapatan bu yıl için de 2.1 milyarlık ciro hedefi koyan Nef yeni projeler için de düğmeye bastı. Nef, bu yıl toplam 3.4 milyar TL’lik değere sahip yeni projelerin lansmanını da gerçekleştirecek. Kasalarında düzenli olarak 250 milyon ila 450 milyon TL arasında likidite tuttuklarına dikkat çeken Timur, “Hem o kadar iş yapmanız hem de likidite tutmanız lazım. En iyi sattığınız inşaatı bile finanse etmek zorundasınız” dedi. Yeni projelerinin Kandilli, Bayramoğlu, Gaziosmanpaşa ve Bodrum Gölköy’de olacağını belirten Timur, “Ulaşılabilir lüks mottosuyla yola çıktığımız Kandilli projemizin mimarı Emre Arolat. 406 konut planlanıyor. Projenin köşkü ve yalısı var, siz bir ev alıyorsunuz ama yalı sahibi de oluyorsunuz. Bodrum Gölköy’de ise 42 villalık bir proje yapıyoruz” dedi.

TORUNSAL RANT

Gaziosmanpaşa’da 5 yıldır kentsel dönüşüm projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Timur hak sahipleri ile yüzde yüz anlaşma sağladıklarını ve ruhsat aldıklarını ifade etti. Dönüşümde en büyük sorunun aşırı beklentiler olduğunu belirten Timur, “Vatandaş, müteahhit, siyasetçi herkes rant peşinde. Rant kötü değil ama güncel rant yerine biraz da torunsal rantı düşünmeliyiz. 2 kuşak sonrasının rantı düşünülmeli. Müteahhit de vatandaş da fedakarlık yapmalı. Herkes bir ucundan tutarsa süreç daha hızlı ilerler” dedi. Timur, İstanbul, Ankara ve Bodrum’da arsa stokları olduğunu da ekledi.

YURTDIŞINA AÇILIYOR

NEF, Mayıs 2017 tarihinde dünyaca ünlü spor kulübü FC Barcelona’nın sponsorları arasına katıldı. Nef’in davetlisi olarak gittiğimiz Barselona’da bir araya geldiğimiz Erden Timur, bu sponsorluk anlaşmasının yurtdışında tanınırlık ve kabul görme noktasında çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Yurtdışında projeler yapmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Timur, “Yurtdışına gidip kendinizi anlatmanız, tanıtmanız büyük bir çabanın yanı sıra zaman da istiyor. Ancak EBRD ile yaptığımız ortaklıkla, bu süreyi oldukça kısalttık. Sizden söz edilirken ‘Barcelona’nın sponsoru’ denmesi de en az 5-6 ayda yapacağınız çalışmaya eşdeğer. Yurtdışındaki tanınırlık, ticari ilişkiler kurma anlamında büyük katkısı oldu, projelere başladığımızda çok daha büyük katkısını göreceğiz” dedi. Timur, yeni projeler hakkında da “Radarımızda Almanya, İngiltere ve ABD var. ABD’de sistem değişikliği yapmaya karar verdik ve ortaklıklarla ilerleyeceğiz, görüşmelerin sonuna gelmek üzereyiz” diye konuştu.

EBRD İLE KONUT YAPACAK

Nef, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile geçen yıl 120 milyon dolar sermayeyle şirket kurdu. Ortaklığın ilk projesinin Sütlüce’deki öğrenci rezidansı olacağını belirten Timur, “İşimizin yüzde 60’ı konut, yüzde 40’ı öğrenci yurtları olacak. EBRD tarihinde ilk defa çalıştığı bir ülkede konut yatırımı yapıyor. Kredi verirken bile çok seçici davranan bir kurumun bizimle böyle bir sürece girmesi orta ve uzun vadede büyük bir potansiyel gördüklerinin kanıtı” dedi. Gayrimenkul sektöründe algıda olduğu gibi bir sorun olmadığını da belirten Timur, “Öyle olsa biz bu sektördeki bir firma olarak 10 günde 96 milyonluk konut satamazdık. Bir fiyat düzeltme hareketi var. Fiyat artış oranı yavaşlıyor. Ancak 10 yıllık tabloya bakınca potansiyeli görüyoruz” dedi.

TAHVİL İHRACI YOLDA

4 yıldır tahvil piyasasında tahvil ihraç ettiklerine dikkat çeken Timur, “2 defa toplam 275 milyon tahvil ihracımız olmuştu. Onları ödedik. Bir de tüm özel sektör tahvillerini incelerseniz tahvil miktarını düşüren çok az firma vardır. Yani öncekinde 275 milyonluk tahvil ihraç eden genellikle bu rakamı bir sonrakinde 400 milyon liraya çıkarır. Ama biz, 275 milyon liradan 100 milyon liraya indirdik. Bunun önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Bu yıl da tahvil ihracı olacak” dedi.