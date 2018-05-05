Ev yaparken doktor çağrılmaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEv yaparken doktor çağrılmaz
GeriEkonomi Ev yaparken doktor çağrılmaz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Aysel ALP
05.05.2018 - 01:42, Son Güncelleme:

Ev yaparken doktor çağrılmaz

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
Ev yaparken doktor çağrılmaz

Türkiye İş Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürüten Ersin Özince, ticari bankaların bir ay vadeyle mevduat toplarken konut, baraj, köprü kredisi vermemeleri gerektiğini belirterek, “Bir inşaat yapacağınız zaman doktor çağırır mısınız? Altyapı inşaatı yapacağınız zaman önce kalkınma bankacısını çağırırsınız” dedi.

BAŞKENT Üniversi-tesi’nin organizasyo-nuyla düzenlenen 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi’nin açılışında konuşan Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan’ı Ersin Özince, sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ticari bankaların konut, baraj, köprü, yol gibi projelere kredi vermesinin sakıncalarına dikkat çeken Özince, “Türkiyede mali sektör yetersiz, ayakları eksiktir. Herkesin ağzında ‘bankalar çok alıyor, çok faiz uyguluyor, bankalar şöyle yapıyor, böyle yapıyor.’ Biz her şeyi bankalardan mı beklemeliyiz? Köprü yapılacak bankalar, ev yapılacak bankalar... Meslek hayatımın onlarca yılı bankaların gayrimenkule kredi vermesinin yasak olduğu dönemde geçti. Niye yasaktı? Çünkü gayrimenkul finansmanı ticari bankalar tarafından yapılmaz. Bunun için yasaktı. Siz bugün Türkiye’de konut kredisini 1 ay mevduata dayanan bankalardan isteyemezsiniz. Dünyada böyle konut finansman modeli yok. Yaparsanız da çökertirsiniz” dedi.

Özince, şöyle devam etti: “Bu gecekondu yapıp da sonradan buna imar, iskan vermeye de benzemez. Finans alanındaki işler sağlıklı, hesap verebilir ve şeffaf yapılmalıdır. Ülkemizde yaşanan krizler vergisini veren namuslu vatandaşlara pahalıya malolmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu büyüklüğe gelen ekonomisinin mali sektörünü bundan sonra riske sokmak vergisini ödeyen vatandaşlar için çok daha maliyetli olabilir. Sermaye piyasasının muhakkak güçlendirilmesi gerekir. Gayrimenkul finansmanı kalkınma yatırım bankacılığı gibi ihtisas sahiplerince yapılmalıdır. Yani ticari bankalar, köprüye, baraja da gayrimenkule de kredi vermemelidir. Bunları yatırım ve kalkınma bankaları vermelidir. Şu anda Türkiye’de ticari bankaların hepsi köprüye baraja yönelmiştir. Bu devlet politikalarıyla da makbul bir trend haline geldiği için yapıyoruz ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmamak bir tarafta işi layığıyla yapmıyoruz yani bir inşaat yapacağınız zaman doktor çağırır mısınız? Altyapı inşaatı yapacağınız zaman önce kalkınma bankacıyı çağırırsınız.”

BÜYÜMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku Türkiye’deki katılım bankalarının 2’sinin kamu, 3’ünün özel sermayeli olduğunu, dünyada aktif büyüklükte Türkiye’nin yedinci sırada olduğunu belirtti. Utku, 3 veya 4. sıraya gelme potansiyeli olduğunu söyledi.

DAHA AZ BORÇLANMALIYIZ

KONUŞMASININ ardından sorularımızı yanıtlayan Ersin Özince, döviz kurundaki yükseliş ile S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu indirmesine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Dövizdeki bir arz talep meselesi. Geç kaldık kendimizi dövize endeksli yaşamdan uzaklaştırmaya. Neden her şey döviz üzerinden fiyatlanıyor, her şey dövizle yapılıyor. Türkiye’nin çimentosu, kumuyla, demiriyle yapılanların hiç değilse bir kısmı TL ile satılsın. Çünkü o zaman dövize talep yaratıyoruz. (S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu indirmesi) İyi bir şey değil tabii. Ama ben de hal ve gidişten bir iki defa düşük not almıştım. Çok kızmıştım hocalara ama düzeltene kadar da canım çıkmıştı. Biri, ‘Tanımıyorum seni’ demiş Mazhar Osman’a. Demişler ki bu delidir. Mazhar Osman demiş ki ‘Ben deli dersem’ hükmü var. S&P’yi hayatımızdan çıkartmak için daha az borçlanmamız lazım. Allah’ın selameti üzerine olsun dersin, çıkarsın. Ama hem adamın memleketinden kamyon yüküyle para alıp hem de ‘senin rating’cini tanımıyorum’ demek. Mahsus yapmış, deniyor. Yapar, neden yapmasın? O da buradaki paraları batmasın istiyor.”

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Ev yaparken doktor çağrılmaz

Türkiye’nin enerjisine ‘güneşli’ çözüm

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?