Ev tekstili ihracatında rekor beklentisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEv tekstili ihracatında rekor beklentisi
GeriEkonomi Ev tekstili ihracatında rekor beklentisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.10.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Ev tekstili ihracatında rekor beklentisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev tekstili ihracatında rekor beklentisi

Türkiye'nin ev tekstili sektörü, yılın ilk yarısında 1,4 milyar dolara ulaşan ihracatını, yıl sonuna kadar 3,3 milyar dolara yükselterek rekor kırmayı hedefliyor. TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın:"Çin, Hindistan ve Pakistan'ın ardından tasarım ve üretim gücüyle dünyanın dördüncü büyük ev tekstili üreticisiyiz. Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olmanın yanında, 170'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz.İhracatta bu yıl geçen seneye oranla yüzde 10 artış gerçekleştirmeyi ve 3,3 milyar dolarla rekor kırmayı bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE'nin ev tekstili sektörü, ocak-haziran döneminde 1,4 milyar dolara ulaşan ihracatını, yıl sonuna kadar 3,3 milyar dolara yükselterek rekor kırmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük brode ve güpür makine parkına sahip Türkiye'de, Avrupa'nın en yüksek kapasiteli nevresim üretimi yapan fabrikası bulunuyor.     

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin ev tekstilinde her müşteriye özel koleksiyon hazırlayabilecek bilgi birikimine, geniş üretim yelpazesine ve yüksek kapasiteye sahibi olduğunu söyledi.     

Dünyada tekstil denildiğinde birçok ülkenin arasından sıyrılarak ilk akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Aydın, "Ev tekstili sektörümüz, dünya çapında marka haline geldi. Dünyanın önde gelen otel zincirlerinden sayılı restoranlarına ve hastanelerine kadar birçok lokasyonda Türk havlu ve bornozunun, perdesinin ve dokumasının tercih edildiğini görmeniz mümkündür. Yarattığımız kalite algısıyla sektörümüzün tüm ürün gruplarının yoğun talep gördüğünü söylememiz doğru olacaktır." dedi.     

"DÜNYADA EV TEKSTİLİNDE 4'ÜNCÜYÜZ"

Dünya ev tekstili pazarının 90-95 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu ifade eden Aydın, Türkiye'nin, Çin, Hindistan ve Pakistan'ın ardından tasarım ve üretim gücüyle dördüncü büyük ev tekstili üreticisi olduğunu bildirdi.     

Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olmanın yanında, 170'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:     

"Rakiplerimizle aramızdaki en büyük fark, komşu ülkelerle yapmış olduğumuz bavul ticareti. Bavul ticareti de dahil edildiğinde toplam ihracatımız için 5 milyar dolar dememiz mümkündür. 2017'de yaklaşık 3 milyar dolar ihracat rakamı elde ettik. Bu rakamla dünya ev tekstili ihracatından almış olduğumuz pay yüzde 3,6 oldu. Türkiye, brode ve güpürde dünyanın en büyük makine parkına sahip, havlu bornoz grubunda dünyanın en büyük üç tedarikçisinden biri. Nevresimde ise Avrupa'nın en yüksek kapasiteli üretim yapan fabrikası Türkiye'de bulunuyor."     

"6 AYDA 500 MİLYON DOLARLIK PERDE İHRACI" 

Sektörün ihracatı başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya ve İran'a yaptığına işaret eden Aydın, 6 aylık ihracat rakamının 1,4 milyar dolar olduğunu, yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 10 artışla 3,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Aydın, perde ihracatının ulaştığı noktaya da dikkati çekerek, "Yılın 6 aylık döneminde perde ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ton bazında ise 50 bin ton ürün ihraç ettiğimizi söylemek mümkün. Doğru perde seçimi, yaşam alanlarının hem daha ferah hem de sık bir ortama dönüşmesinde oldukça etkilidir. Hedefimiz, çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmak ve dünyada ev tekstilinde ilk iki sıraya yerleşmektir." değerlendirmesinde bulundu.     

Türkiye'nin ev tekstilinde ürün gamındaki çeşitlilik, tasarım gücü, kişiye özel butik üretim ve hızlı teslimat kabiliyetiyle öne çıktığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:     

"Koleksiyon üreten, tasarım ve üretimi aynı anda yapabilen tek ülke olarak gün geçtikçe artan yatırımlarımızla Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odaklı büyümeyi hedefliyor, katma değerli ürünlerimizle ihracatımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk dizileri için önemli karar! Hazırlıklar başladı

Son dakika... Enerji Bakanı Dönmez'den çok önemli açıklamalar! Doğalgazla ilgili 10 ayda 34 bin başvuru yapıldı

Dolar kuru 5.80 TL'nin altında işlem görüyor

Yıllarca kapalı kalan fabrikada yeniden üretime başlandı