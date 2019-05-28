Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular! Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor

Burdur'un merkeze baÄŸlÄ± BÃ¼ÄŸdÃ¼z kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan Emine ve Harun BilgiÃ§ Ã§ifti, kiralÄ±k depoda baÅŸladÄ±klarÄ± istiridye mantarÄ± Ã¼retiminde devlet desteÄŸiyle mantar tesisi sahibi oldular. 2014'te ev sahiplerinden gÃ¶rdÃ¼kleri istiridye mantarÄ± Ã¼retimine merak salan Ã§ift, bir apartmanÄ±n altÄ±nda kiraladÄ±klarÄ± depoda istiridye mantarÄ± Ã¼retmeye baÅŸladÄ±. Zaman iÃ§inde mantar Ã¼retiminde tecrÃ¼be kazanan Ã§iftin TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 2 bin metrekarelik modern mantar Ã¼retim tesisi projesi kabul edildi. ÃœÃ§ Ã§ocuklu BilgiÃ§ Ã§ifti, yÃ¼zde 65'i devlet destekli, 1 milyon 558 bin liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla bÃ¶lgede mantar Ã¼retimine Ã¶rnek gÃ¶sterilen tesiste Ã¼retim yapmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Åžu anda birer Ã¼retim odasÄ±nda yÄ±llÄ±k 14 ton istiridye, 40 ton kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ± Ã¼reten giriÅŸimci Ã§ift, tesisin tÃ¼m Ã¼retim odalarÄ± faaliyete girdiÄŸinde kent ekonomisine ciddi katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor. 35 yaÅŸÄ±ndaki giriÅŸimci Emine BilgiÃ§, AA muhabirine, daha Ã¶nce ev hanÄ±mÄ± olduÄŸunu ancak eÅŸiyle mantar Ã¼retimine merak saldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ÅŸletme kurmadan Ã¶nce istiridye mantarÄ± Ã¼retmek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± denemeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan BilgiÃ§, "Apartman altÄ±nda bir depo kiraladÄ±k ve ilk orada Ã¼retmeye baÅŸladÄ±k." dedi.Â BilgiÃ§, mantar Ã¼retiminde tecrÃ¼be kazandÄ±ktan sonra iÅŸletme kurmaya karar verdiklerini belirterek TKDK istiridye mantarÄ± Ã¼retim tesisi iÃ§in proje baÅŸvurusunda bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti. TKDK'nin projelerini kabul ettiÄŸini dile getiren BilgiÃ§, "Devletin desteÄŸiyle yaklaÅŸÄ±k 2 bin metrekarelik bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶rnek bir tesise sahip olduk. Bundan dolayÄ± devletimize teÅŸekkÃ¼r ederiz." diye konuÅŸtu.

"Ã–RNEK BÄ°R TESÄ°SE SAHÄ°P OLDUÄžUMUZ Ä°Ã‡Ä°N MUTLUYUM"

BilgiÃ§, tesiste aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak istiridye mantarÄ± Ã¼rettiklerine vurgu yaparak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tesisimizde 9 oda bulunmakta, istiridye mantarÄ± ile Ã¼retime baÅŸladÄ±k talep Ã¼zerine kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ± da Ã¼retiyoruz. Ä°lerleyen zamanlarda kestane mantarÄ± da Ã¼retmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼yoruz.Â

Her iÅŸin olduÄŸu gibi bu iÅŸinde zorluÄŸu var. MantarÄ±n Ã¼retileceÄŸi ortamÄ±, iklimi saÄŸlamanÄ±z gerekiyor. Ä°stiridye mantarÄ± Ã§ok narin bir Ã¼rÃ¼n, bundan dolayÄ± yetiÅŸtirilmesi daha zor. Devletin desteÄŸiyle Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi iÃ§in bÃ¶yle bir tesise sahip olduÄŸumuz iÃ§in mutluyum.Â

Åžu anda tesisimiz tam kapasitesiyle Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Ä°nÅŸallah ilerleyen zamanlarda Ã¼retimimizi daha da artÄ±rarak Ã¼lkemizin ekonomisine daha Ã§ok katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z."

EV SAHÄ°BÄ°NDEN GÃ–RDÃœLER

Harun BilgiÃ§ de mantar Ã¼reticisi olmadan Ã¶nce market iÅŸlettiÄŸini anlattÄ±. Mantar Ã¼retimine ev sahibinden gÃ¶rerek merak saldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BilgiÃ§, "KiraladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerde mantar Ã¼retiminde tecrÃ¼be kazandÄ±k. Ã–nceleri istiridye mantarÄ±na devlet desteÄŸi yoktu. KÃ¶yde kendi imkanlarÄ±mÄ±zla 600 metrekare bir yer yaptÄ±k.

Daha sonra TKDK'nin istiridye mantarÄ±yla ilgili teÅŸviki aÃ§Ä±klandÄ± ve teÅŸvikten yararlanarak bu iÅŸi daha dÃ¼zgÃ¼n ÅŸartlarda yapmaya baÅŸladÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

BilgiÃ§, istiridye mantarÄ±nÄ±n temiz bir ortamda yetiÅŸmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Devletimizin desteÄŸiyle bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir tesis kurduk, burada vatanÄ±mÄ±za, milletimize ekonomik olarak katkÄ± saÄŸlamak insana huzur veriyor. Ä°nÅŸallah tam kapasite Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman daha faza istihdam da oluÅŸturmuÅŸ olacaÄŸÄ±z.

Bir Ã¼retim odasÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 14 ton istiridye mantarÄ± Ã¼retim kapasitesi var. KÃ¼ltÃ¼r mantarÄ±nda da oda baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k 40 tonluk kapasitemiz var. Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te kestane mantarÄ±nÄ±n da tanÄ±nmasÄ± ve pazar payÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± iÃ§in bir odamÄ±zÄ± da kestane mantarÄ± Ã¼retiminde kullanacaÄŸÄ±z."

Ä°stiridye mantarÄ±nÄ±n Ä°stanbul ve Ankara'da aranan bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu belirten BilgiÃ§, zincir marketlerden de Ã§ok fazla talep olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â

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