Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular! Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
28.05.2019 - 14:45, Son GÃ¼ncelleme:

Ev sahibinden görüp devlet desteÄŸiyle kurdular! Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor

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Ev sahibinden görüp devlet desteÄŸiyle kurdular! Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor

Emine ve Harun BilgiÃ§ Ã§ifti, Burdur'un BÃ¼ÄŸdÃ¼z kÃ¶yÃ¼nde kiralÄ±k depoda baÅŸladÄ±klarÄ± istiridye mantarÄ± Ã¼retiminde devlet desteÄŸiyle yaklaÅŸÄ±k 2 bin metrekarelik tesis kurdu.

Burdur'un merkeze baÄŸlÄ± BÃ¼ÄŸdÃ¼z kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan Emine ve Harun BilgiÃ§ Ã§ifti, kiralÄ±k depoda baÅŸladÄ±klarÄ± istiridye mantarÄ± Ã¼retiminde devlet desteÄŸiyle mantar tesisi sahibi oldular. 2014'te ev sahiplerinden gÃ¶rdÃ¼kleri istiridye mantarÄ± Ã¼retimine merak salan Ã§ift, bir apartmanÄ±n altÄ±nda kiraladÄ±klarÄ± depoda istiridye mantarÄ± Ã¼retmeye baÅŸladÄ±.

Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Zaman iÃ§inde mantar Ã¼retiminde tecrÃ¼be kazanan Ã§iftin TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 2 bin metrekarelik modern mantar Ã¼retim tesisi projesi kabul edildi.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
ÃœÃ§ Ã§ocuklu BilgiÃ§ Ã§ifti, yÃ¼zde 65'i devlet destekli, 1 milyon 558 bin liralÄ±k yatÄ±rÄ±mla bÃ¶lgede mantar Ã¼retimine Ã¶rnek gÃ¶sterilen tesiste Ã¼retim yapmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Åžu anda birer Ã¼retim odasÄ±nda yÄ±llÄ±k 14 ton istiridye, 40 ton kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ± Ã¼reten giriÅŸimci Ã§ift, tesisin tÃ¼m Ã¼retim odalarÄ± faaliyete girdiÄŸinde kent ekonomisine ciddi katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor. 35 yaÅŸÄ±ndaki giriÅŸimci Emine BilgiÃ§, AA muhabirine, daha Ã¶nce ev hanÄ±mÄ± olduÄŸunu ancak eÅŸiyle mantar Ã¼retimine merak saldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Ä°ÅŸletme kurmadan Ã¶nce istiridye mantarÄ± Ã¼retmek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± denemeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan BilgiÃ§, "Apartman altÄ±nda bir depo kiraladÄ±k ve ilk orada Ã¼retmeye baÅŸladÄ±k." dedi.Â
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
BilgiÃ§, mantar Ã¼retiminde tecrÃ¼be kazandÄ±ktan sonra iÅŸletme kurmaya karar verdiklerini belirterek TKDK istiridye mantarÄ± Ã¼retim tesisi iÃ§in proje baÅŸvurusunda bulunduklarÄ±nÄ± kaydetti.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
TKDK'nin projelerini kabul ettiÄŸini dile getiren BilgiÃ§, "Devletin desteÄŸiyle yaklaÅŸÄ±k 2 bin metrekarelik bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶rnek bir tesise sahip olduk. Bundan dolayÄ± devletimize teÅŸekkÃ¼r ederiz." diye konuÅŸtu.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
"Ã–RNEK BÄ°R TESÄ°SE SAHÄ°P OLDUÄžUMUZ Ä°Ã‡Ä°N MUTLUYUM"

BilgiÃ§, tesiste aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak istiridye mantarÄ± Ã¼rettiklerine vurgu yaparak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Tesisimizde 9 oda bulunmakta, istiridye mantarÄ± ile Ã¼retime baÅŸladÄ±k talep Ã¼zerine kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ± da Ã¼retiyoruz. Ä°lerleyen zamanlarda kestane mantarÄ± da Ã¼retmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼yoruz.Â 

Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Her iÅŸin olduÄŸu gibi bu iÅŸinde zorluÄŸu var. MantarÄ±n Ã¼retileceÄŸi ortamÄ±, iklimi saÄŸlamanÄ±z gerekiyor. Ä°stiridye mantarÄ± Ã§ok narin bir Ã¼rÃ¼n, bundan dolayÄ± yetiÅŸtirilmesi daha zor. Devletin desteÄŸiyle Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi iÃ§in bÃ¶yle bir tesise sahip olduÄŸumuz iÃ§in mutluyum.Â 
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Åžu anda tesisimiz tam kapasitesiyle Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Ä°nÅŸallah ilerleyen zamanlarda Ã¼retimimizi daha da artÄ±rarak Ã¼lkemizin ekonomisine daha Ã§ok katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z."
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
EV SAHÄ°BÄ°NDEN GÃ–RDÃœLER

Harun BilgiÃ§ de mantar Ã¼reticisi olmadan Ã¶nce market iÅŸlettiÄŸini anlattÄ±. Mantar Ã¼retimine ev sahibinden gÃ¶rerek merak saldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BilgiÃ§, "KiraladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerde mantar Ã¼retiminde tecrÃ¼be kazandÄ±k. Ã–nceleri istiridye mantarÄ±na devlet desteÄŸi yoktu. KÃ¶yde kendi imkanlarÄ±mÄ±zla 600 metrekare bir yer yaptÄ±k.

Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Daha sonra TKDK'nin istiridye mantarÄ±yla ilgili teÅŸviki aÃ§Ä±klandÄ± ve teÅŸvikten yararlanarak bu iÅŸi daha dÃ¼zgÃ¼n ÅŸartlarda yapmaya baÅŸladÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
BilgiÃ§, istiridye mantarÄ±nÄ±n temiz bir ortamda yetiÅŸmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Devletimizin desteÄŸiyle bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir tesis kurduk, burada vatanÄ±mÄ±za, milletimize ekonomik olarak katkÄ± saÄŸlamak insana huzur veriyor. Ä°nÅŸallah tam kapasite Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman daha faza istihdam da oluÅŸturmuÅŸ olacaÄŸÄ±z.
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Bir Ã¼retim odasÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 14 ton istiridye mantarÄ± Ã¼retim kapasitesi var. KÃ¼ltÃ¼r mantarÄ±nda da oda baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k 40 tonluk kapasitemiz var. Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te kestane mantarÄ±nÄ±n da tanÄ±nmasÄ± ve pazar payÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± iÃ§in bir odamÄ±zÄ± da kestane mantarÄ± Ã¼retiminde kullanacaÄŸÄ±z."
Ev sahibinden gÃ¶rÃ¼p devlet desteÄŸiyle kurdular Åžimdi talep yaÄŸÄ±yor
Ä°stiridye mantarÄ±nÄ±n Ä°stanbul ve Ankara'da aranan bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu belirten BilgiÃ§, zincir marketlerden de Ã§ok fazla talep olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.Â 

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