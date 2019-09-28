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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.09.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Ev sahibi daireye girince şok oldu! Kiracı 40 arkadaşını toplayıp bunu yaptı

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İstanbul'da evine hasar verdiği için kiracıya depozitosunu iade etmeyen Hüseyin Vatansever hayatının şokunu yaşadı. Eve 40 arkadaşıyla dönen kiracı duvar ve kapılara zarar verirken, kombiyi de söküp götürdüğü ortaya çıktı. Ev sahibi Vatansever polise giderek şikayetçi oldu.

Arnavutköy’de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı, ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkardı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapıları tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp alarak, kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve giren ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu.

Ev sahibi - kiracı tartışması Arnavutköy’de yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Vatansever Arnavutköy Merkez Mahallesi Ahenk sokaktaki dairesini 1 yıl önce M.Ö.’ye kiraya verdi. 1 yıl boyunca kiracısı olan M.Ö.’nün geçtiğimiz hafta evden çıkacağını ve Silivri’ye taşınacağını ev sahibi Hüseyin Vatansever’e söyledi.

Ev sahibi daireye girince şok oldu Kiracı 40 arkadaşını toplayıp bunu yaptı


Vatansever’ de evde bazı tamir ve tadilat işleri yapılması gerektiğini kiracısına söyledi. 1 yıl önce sıfır daireyi kiraya verdiğini belirten Vatansever, banyo, klozet ve kornişlerin tamir edilmesi için kira kontratı yaptıkları zaman kiracısından aldığı depozitodan harcama yapacağını, harcamalar sonrasında da geriye kalan parayı kiracısına vereceğini söyledi. Ancak kiracısı M.Ö kabul etmedi. 1 yıl önce ev sahibine verdiği bin lira depozitoyu geri isteyen M.Ö., ev sahibi ile anlaşamadı.
Ev sahibi daireye girince şok oldu Kiracı 40 arkadaşını toplayıp bunu yaptı


BİN LİRA DEPOZİTOYU VERMEDİ, KİRACISI İSE 10 BİN LİRALIK ZARAR VERDİ

Kiracısına sıfır bir daire verdiğini, evindeki tamiratların yapılması için ilk kontrat imzaladıklarında aldığı depozitoyu kullanmak istediğini, ancak kiracısının buna karşı çıkarak depozitonun tamamını geri istediğini söyleyen Hüseyin Vatansever, "1 yıl önce evimi kiralayan bu şahıs Silivri’ye taşınmak için evimden çıktı. Ancak evimde banyo, klozet ve perde kornişleri kırılmıştı. Ben de bu hasarların giderilmesi için kendisine söyledim ancak kiracım olacak kişi bu tamiratları yapmadı. Ben de depozitosunu geri vermeyeceğimi, bu tamiratların yapıldıktan sonra harcanan masrafı düşerek kendisine verebileceğimi söyledim. Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayarak boşalttığı daireye gelerek bütün duvarları tornavida ile çizdiler. 57 adet çizik var tüm duvarlarda. Sadece duvarlar değil, evdeki kombiyi bile söküp götürmüş. Tüm bunları depozitoyu vermediğim için yaptı" dedi.
Ev sahibi daireye girince şok oldu Kiracı 40 arkadaşını toplayıp bunu yaptı


EV SAHİBİ POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Vatansever, yaklaşık 10 bin liralık zararının olduğunu ileri sürerek polise giderek eski kiracısından şikayetçi oldu. Zararının karşılanmasını isteyen Vatansever, "Ben TIR şoförlüğü yaptım, teneke içinde uyuyarak bu birikimi yaptım ve evimi yaptım. Ben tansiyon hastasıyım. Evimi bu halde görünce içim parçalandı. Emeğimin böyle heba olması beni çok üzdü. Şikayetçi oldum. Söküp götürdüğü kombiyi getirsin. Depozitosunu vermeyeceğim, çünkü evime verdiği zarar çok büyük" diye konuştu.
Ev sahibi daireye girince şok oldu Kiracı 40 arkadaşını toplayıp bunu yaptı


 

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