Ev sahibi Araplar mahkemede
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde inşaası devam ederken iflas eden, şato tipi Burj Al Babas projesi için ilk alacaklılar toplantısı yapıldı.
Çağlayan Adliyesi’nde İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından yapılan ile alacaklı toplantısına Burj Al Babas Termal Turizm şirketinin yetkilileri ile alacaklılar katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda projeden villa satın alan çok sayıda Kuveytli de vardı. 224 milyon lira alacak kaydının yapıldığı toplantıda okunan İstanbul 2. İflas Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda 732 villanın 375’inin satıldığı, daha önce şirketin ticari faaliyetine devam edilmesi için izin verildiği belirti. Burj Al Babas’ın avukatı verilen ticari faaliyet için izninin uzatılmasını talep etti. Oylama sonucunda ikinci alacaklı toplantısına kadar ticari faaliyetlerinin devamına kararı verildi.
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