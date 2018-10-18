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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
18.10.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Ev hanımıydı, kocasının patronu oldu! Avrupa'ya ihraç ediyor

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Ev hanımıydı, kocasının patronu oldu! Avrupa'ya ihraç ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hacer Tekeli, aldığı devlet desteği ile iş kurdu. Yıllarca ziraat mühendisi olan eşi Tekin Tekeli’ye yardım eden ve bu süreçte işi öğrenen Hacer Tekeli, şimdi Germencik'te kendi işini kurup eşinin de patronu oldu. 25’i kadın 31 kişiye iş veren Tekeli, kadınların isterse her türlü zorluğu aşabileceğini söyledi.

Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Moralı köyünde kurulan 2 milyon 500 bin TL’lik meyve paketleme tesisi törenle hizmete açıldı. Tesislerde paketlenen bölgenin meyveleri, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı.

Ev hanımıydı, kocasının patronu oldu Avrupaya ihraç ediyor

Ev hanımı iken iş kuran girişimci Hacer Tekeli, kurdukları tesiste Aydın ve İzmir bölgesinde yetişen elma, mandalina, portakal, nar, ayva ve benzeri meyvelerin paketlemesini son teknoloji ile yaparak ihraç ettiklerini belirtti. Aylık 5 bin ton meyve paketlemeyi hedefleyen Tekeli, kurduğu tesiste 25’i kadın 31 işçiye de istihdam sağladı.

Ev hanımıydı, kocasının patronu oldu Avrupaya ihraç ediyor

“AYLIK 5 BİN TON MEYVE PAKETLEMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Çiftçilere destek amaçlı kurdukları tesisin açılışını yapmaktan büyük sevinç duyduğunu belirten Hacer Tekeli, “Ev hanımıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle birlikte bahçelere gide gele bu işe merak sardım. Ev kadınıyken iş kadını oldum. Kadın girişimci olarak devletin ilgili kurumlarına başvuru yaptım. Yüzde 50 hibe desteği ile projemiz kabul edildi. 2 milyon 500 bin TL’ye bize mal olan tesisin 1 milyon 250 bin TL’si hibe oldu.

Ev hanımıydı, kocasının patronu oldu Avrupaya ihraç ediyor

Kurduğumuz bu tesiste paketleme yapılacak olan narenciyeleri Ukrayna ve Rusya’ya ihracat yapacağız. Aylık 3 bin ton garanti ama biz aylık 5 bin ton gibi bir hedef koyduk. Ürünler bahçeden geldiği giri yıkanıp temizlendikten sonra özellikle bayanların çalışacağı kısımda elle büyüklüğüne göre ayrılırken el değecek. Daha sonraki işlemin tamamını makineler yapıyor. Kasalarla üzerlerine markaları basıldıktan sonra yurt dışına gönderiyoruz. Tesiste 25’i kadın, 6’sı erkek olmak üzere 31 kişi istihdam edilecek” dedi.

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