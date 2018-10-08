Ev fiyatlarında Muğla zirvede

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
08.10.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

Ev fiyatlarında Muğla zirvede

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Ev fiyatlarında Muğla zirvede

Türkiye genelinde konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri açıklandı.

Buna göre tüm Türkiye’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 193 TL olarak saptanırken ülke genelinde ortalama konut büyüklüğü 125 metrekare, ortalama konut fiyatı 274 bin 125 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 16 yıl oldu. Endeksa.com’un verilerine göre tüm Türkiye’de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 33, son 1 yılda ise yüzde 15 artış gösterdi. Gelecek 6 ayda ise konut fiyatlarında artış beklenmiyor. Söz konusu otomatik gayrimenkul değerleme platformunun il bazında değerlerine bakıldığında konut metrekare satış fiyatı en yüksek iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 695 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl. Muğla’nın ardından konut metrekare satış fiyatı en yüksek il İstanbul. İstanbul genelinde konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 19 yıl. İzmir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl; Çanakkale’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 455 TL, geri dönüş süresi 22 yıl; Balıkesir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 394 TL, geri dönüş süresi ise 25 yıl olarak belirlendi.

 

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