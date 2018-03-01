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Ev fiyatı 5 yılda yüzde 82.5 arttı

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 20:46 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı son 5 yılda yüzde 82.5 artarken, İstanbul’da yüzde 113 yükselerek 3 bin 832 liraya çıktı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgiye göre geçen yıl sonunda Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2 bin 112 lira oldu. Konut metrekare fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artış gösterdi. Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı Aralık 2017’de yıllık bazda son 7 yılın en düşük artışına işaret etti. Türkiye’nin en büyük ili konumundaki İstanbul’da konut metrekare fiyatı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 5.8 artarak 3 bin 832 liraya çıktı. İstanbul’da 2016 yıl sonunda konut metrekare fiyatı 3 bin 621 lira seviyesinde bulunuyordu. Başkent Ankara’da geçen yıl sonunda konut metrekare fiyatı bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 6.4 artarak bin 703 liraya yükseldi. 2016’da bin 600 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda ise yüzde 59 artış gösterdi. Türkiye’nin üçüncü büyük ili konumundaki İzmir’de konut metrekare fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17.8 artarak 2.627 liraya çıktı.

Etiketler: Ev fiyatları , gazetehaberleri
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