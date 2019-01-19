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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ev erkeğine de e-ticaret desteği

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Ev erkeğine de e-ticaret desteği

Meclis’in yoğun mesaisi evlerinde ürettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanlara yaradı. Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin 30 bin lirası vergiden istisna olacak. Düzenleme yalnızca ev hanımlarını değil ev erkeklerini de kapsayacak.

EKONOMİDE rahatlatma amacıyla vergi alanında destekler içeren torba yasa Meclis’ten geçti. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve arkadaşlarınca hazırlanan ve Genel Kurul’da kabul edilen yasayla, evlerinde ürettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muafiyetinden yararlanma haklarına açıklık getirildi. Evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyen bölümü ki bu 2019 için yaklaşık 30 bin lira oluyor, vergiden istisna olacak. Bu hak; evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara uygulanacak.

Düzenlemenin yalnız “ev hanımlarını” kapsadığına ilişkin eleştirilere yanıt veren TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç şunları söyledi: “Zaten esnaf muafiyeti kapsamında KDV yok. Orada herhangi bir tavan da yok, bu devam ediyor. Bu 30 bin lira tavanı yukarıya çekilebilirdi biraz daha. Önümüzdeki sene bu madde tekrar önümüze gelir, 60 bin liraya ya da 70 bin liraya çıkarma noktasında adım atılır. ‘Ev hanımı’ mıdır, ‘ev kadını’ mıdır, ‘ev erkeği’ midir, ‘ev beyi’ midir? Burada maddenin aslına baktığınızda evde kalan, başka iş yapmayan erkek ya da kadın hiç fark etmiyor, herkesin faydalanabildiği bir muafiyettir.”

İşte torba yasada diğer dikkat çeken değişiklikler:

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşyerlerine asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek. Brüt 3 bin 60 TL’ye kadar olan ücretler için çalışan sayısına göre farklılaşan şekilde destek verilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Prime esas kazanç günlük tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 lira alınacak. Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3.36 lira destek sağlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanılan ayda; 2018 Ocak-Kasım döneminde, uzun vadeli sigorta kollarından en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılması şartı aranacak. Böylece istihdamın artırılması amaçlanıyor.

E-BİLETE TEŞVİK

Özellikle sinema salonlarında e-bilet uygulamasını teşvik için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi. E-bilet uygulamasına dahil olacak mükellefler, ödeme kaydedici cihaz kullanmadan eğlence vergisini e-bilet üzerinden ödeyebilecek. Böylece e-bilet uygulamasına gönüllü katılımın artması bekleniyor.

UEFA’YA GÜVENCE

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için UEFA’ya vergi güvencesi verildi. Katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli şirketlerden merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, bu müsabakalar için yaptıkları işlerde KDV ödemeyecekler.

BULUŞ TEŞVİKİ

Sınai Mülkiyet Yasası kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlardan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi alınmayacak.

Tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti yapmanın ön şartı olmaktan çıkarıldı.

İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında Kıyı Yasası’ndaki kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilerde yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak. SGK’ya prim, idari para cezası borçlarını taksitlendiren işverenler de bu haktan yararlanabilecek.

VERGİ İADESİ

Sadece ilgili kanunlar kapsamında işverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. Vergiye uyumlu mükelleflerde, her beyannamede 250 liraya kadarlık eksik ödemeler ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

27 Mart 2018’den önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019) -2
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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