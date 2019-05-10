Ev benim değil kiracıyım
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Aile 2018’ araştırmasını yayımladı.
Açıklanan rakamlar ülke genelinde ev sahibi olma oranının giderek gerilediğini gösteriyor. Ev satın almayı gelecek garantisi ve güvenilir yatırım aracı olarak gören Türkiye’de kendi evinde yaşayanların sayısı düşüyor. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2017 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, bireylerin yüzde 59.1’inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 24.7’sinin ise kiracı olduğu görüldü. Ev sahipliği oranı 2011’de yüzde 59.6, 2012’de yüzde 60.6, 2013’de 60.7, 2014’te yüzde 61.1, 2015’de yüzde 60.4, 2016’da yüzde 59.7 olarak açıklanmıştı.
SATIŞ ARTIYOR AMA...
Oysa Türkiye’de satılan konut sayısı her geçen yıl artıyor. 2008’de 427 bin, 2009’de 555 bin, 2010’de 607 bin, 2011’de 708 bin 2012’de 701 bin olan yıllık satışlar, 2013 sonrası çok hızlı yükselişe geçti. 2013 yılında 1 milyon 157 bin, 2014’de 1 milyon 165 bin, 2015 yılında 1 milyon 289 bin, 2016 yılında 1 milyon 341 bin, 2017 yılında 1 milyon 409 bin, 2018 yılında 1 milyon 375 bin konut satışı gerçekleşti. Konut satışları artarken ev sahipliği oranının düşmesi, yüksek gelir grubundaki vatandaşların yatırım için de konuta yöneldiğini, dar ve orta gelirli kesimin ise konut sahibi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor.
DÜNYADA NASIL?
Trading Economics verilerine göre Afrika kıtasında bir ada ülkesi olan Mauritius yüzde 99.10 ile en yüksek ev sahipliğine sahip. Onu yüzde 96.80 ile Romanya, yüzde 91 ile Singapur, 90.50 ile Hırvatistan, 90.10 ile Slovakya, yüzde 90 ile Çin izliyor. Makedonya, Macaristan, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Norveç, Sırbistan, Malta, Estonya, Letonya’da ev sahipliği oranı yüzde 80’ler düzeyinde. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Slovenya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Belkçika, İtalya ve Kıbrıs’ta bu oran yüzde 70’ler düzeyinde. Ev sahipliği oranının yüzde 60’larda olduğu ülkeler ise İrlanda, Hollanda, Kanada, Avusturalya, İngiltere, Yeni Zellanda, Fransa, Amerika, Danimarka ve Japonya. Türkiye gibi ev sahipliğinin yüzde 60’ın altına düştüğü ülkeler ise Almanya, Avusturya, Güney Kore ve İsviçre.
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