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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ev benim değil kiracıyım

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Ev benim değil kiracıyım

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Aile 2018’ araştırmasını yayımladı.

Açıklanan rakamlar ülke genelinde ev sahibi olma oranının giderek gerilediğini gösteriyor. Ev satın almayı gelecek garantisi ve güvenilir yatırım aracı olarak gören Türkiye’de kendi evinde yaşayanların sayısı düşüyor. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2017 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, bireylerin yüzde 59.1’inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 24.7’sinin ise kiracı olduğu görüldü. Ev sahipliği oranı 2011’de yüzde 59.6, 2012’de yüzde 60.6, 2013’de 60.7, 2014’te yüzde 61.1, 2015’de yüzde 60.4, 2016’da yüzde 59.7 olarak açıklanmıştı.

SATIŞ ARTIYOR AMA...

Oysa Türkiye’de satılan konut sayısı her geçen yıl artıyor. 2008’de 427 bin, 2009’de 555 bin, 2010’de 607 bin, 2011’de 708 bin 2012’de 701 bin olan yıllık satışlar, 2013 sonrası çok hızlı yükselişe geçti. 2013 yılında 1 milyon 157 bin, 2014’de 1 milyon 165 bin, 2015 yılında 1 milyon 289 bin, 2016 yılında 1 milyon 341 bin, 2017 yılında 1 milyon 409 bin, 2018 yılında 1 milyon 375 bin konut satışı gerçekleşti. Konut satışları artarken ev sahipliği oranının düşmesi, yüksek gelir grubundaki vatandaşların yatırım için de konuta yöneldiğini, dar ve orta gelirli kesimin ise konut sahibi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor.

DÜNYADA NASIL?

Trading Economics verilerine göre Afrika kıtasında bir ada ülkesi olan Mauritius yüzde 99.10 ile en yüksek ev sahipliğine sahip. Onu yüzde 96.80 ile Romanya, yüzde 91 ile Singapur, 90.50 ile Hırvatistan, 90.10 ile Slovakya, yüzde 90 ile Çin izliyor. Makedonya, Macaristan, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Norveç, Sırbistan, Malta, Estonya, Letonya’da ev sahipliği oranı yüzde 80’ler düzeyinde. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Slovenya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Belkçika, İtalya ve Kıbrıs’ta bu oran yüzde 70’ler düzeyinde. Ev sahipliği oranının yüzde 60’larda olduğu ülkeler ise İrlanda, Hollanda, Kanada, Avusturalya, İngiltere, Yeni Zellanda, Fransa, Amerika, Danimarka ve Japonya. Türkiye gibi ev sahipliğinin yüzde 60’ın altına düştüğü ülkeler ise Almanya, Avusturya, Güney Kore ve İsviçre.

Ev benim değil kiracıyım

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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