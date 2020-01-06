Euro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. ÜFE, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü.



AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.



AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,4 ile Yunanistan, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İsveç'te yükseldi.



ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,6 ile İspanya ve yüzde 0,5 ile Letonya'da ölçüldü.