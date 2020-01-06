MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEuro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi
GeriEkonomi Euro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Euro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. ÜFE, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü.

AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,4 ile Yunanistan, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İsveç'te yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,6 ile İspanya ve yüzde 0,5 ile Letonya'da ölçüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle