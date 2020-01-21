Euro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebi geçen yılın son çeyreğinde düştü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen yılın son çeyreğine ilişkin şirket ve tüketici kredilerine yönelik Ocak 2020 anketini yayınlandı. Buna göre Euro Bölgesi’ndeki şirketlerin kredi talebi geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2013’ün aynı çeyreğinden beri ilk defa düştü.

ECB’nin açıklamasında, şirketlerin net kredi talebindeki düşüşe ilişkin olarak, “Bu düşüş 2013'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez görüldü, bankalar genel olarak sabit kalmasını bekliyordu.... Net talepteki düşüş büyük ölçüde daha büyük ve daha küçük Euro Bölgesi ülkelerinde gerçekleşti.” ifadesine yer verildi.

ECB’nin anketine göre, Fransa, İtalya ve Almanya'da mortgage kredi talebi düşük faiz oranları nedeniyle artmaya devam ederken, İspanya’da tüm kredi kategorilerinde düşüş görüldü.

Euro bölgesi, küresel ticaret savaşlarının ve Çin'deki yavaşlamanın ihracatını olumsuz etkilemesiyle iki yıldır düşük büyüme ile mücadele ederken, bölgenin bazı ülkelerinde iç talebin güçlü kalmasının ihracat kayıplarını telafi etmesi dikkati çekiyor. ECB, Eylül 2019’daki toplantısında, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar Euro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuştu.