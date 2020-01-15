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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda arttı

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarken, 2018'in kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,3 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3 ile Litvanya, yüzde 2,6 ile Malta, yüzde 1,6 ile Polonya ve İsveç'te gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,7 ile Danimarka, yüzde 4,1 ile İrlanda ve yüzde 3,7 ile Yunanistan'da ölçüldü.

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