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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:04,Son Güncelleme:/

Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi

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Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi

Euro Bölgesi'nde işsizlik, geçen yılın kasım ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 7,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda aynı seviyede kaldı.

AB'de de ekim ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, kasımda sabit kaldı.

AB'de işsiz sayısı kasımda 15 milyon 582 bin olurken, bunun 12 milyon 315 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de kasım ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,2 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,8 ile Yunanistan ve yüzde 14,1 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, kasımda AB'de 3 milyon 222 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 258 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,3 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.

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