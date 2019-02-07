Euro Bölgesi'nde enflasyon yavaşlayabilir
Euro bölgesi büyüme tahminlerini düşüren AB, enflasyonun yavaşlayacağını öngörüyor.
Avrupa Komisyonu, euro bölgesinin en büyük ülkelerinde beklenen ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini
sert şekilde düşürdü.
Büyümedeki yavaşlamanın küresel ticaret gerilimleri ve artan kamu borcundan kaynaklandığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu, yayımladığı çeyrek dönem ekonomik tahminlerinde euro bölgesinin gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentisini de düşürdü. Komisyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahmininden daha düşük bir enflasyon tahmini belirlemesi ECB'nin faiz artırma planlarını zora sokabilir.
Avrupa Komisyonu, euro bölgesi büyümesinin 2018'deki yüzde 1.9 seviyesinden bu yıl yüzde 1.3'e gerilemesini, 2020'de ise yüzde 1.6'ye toparlanmasını beklediğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Kasım ayında yayımladığı bir önceki tahminlerde euro bölgesinin bu yıl yüzde 1.9, 2020'de ise yüzde 1.7 oranında büyümesini bekliyordu.
Komisyon ayrıca euro bölgesinde enflasyonun bu yıl yüzde 1.4 ile ECB'nin yüzde 1.6 olan tahmininin altına kalacağını öngörüyor.
Mart ayında ayrılması öngörülen İngiltere hariç tutulduğunda 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği genelinde ekonomik büyümenin geçen yılki yüzde 2.1 düzeyinden bu yıl yüzde 1.5'e düşmesi, 2020'de ise yüzde 1.8'e toparlanması bekleniyor.
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