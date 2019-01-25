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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.01.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Euro bölgesi enflasyon ve GSYH öngörüleri düşürüldü

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Euro bölgesi enflasyon ve GSYH öngörüleri düşürüldü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine göre, Euro Bölgesindeki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme öngörüsü, 2019 yılı için yüzde 0.2 düşüşle yüzde 1.5'e, 2020 yılı için yüzde 0.1 düşüşle yüzde 1.6'ya geriledi.

ECB'nin 2021 yılı tüketici fiyatları endeksi öngörüsü yüzde 1.7 olurken, uzun vadeli tüketici fiyatları endeksi 2023 yılı için yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e indirildi.

Ekonomik büyüme öngörüsü, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla 0.3 ve 0.1 puan düşürülerek yüzde 1.5'e çekildi.

2021 yılı için, uzun vadede yüzde 1.5 olan büyüme hızı, üç ay öncesine göre 0.1 puan azalarak yüzde 1.4'e düşürüldü.

Enerji, gıda, alkol ve tütün dışında kalan enflasyon oranlarının öngörüsü, bu yıl için yüzde 0.1 ile yüzde 1.3, 2020 için yüzde 0.2 ve 1.5, uzun vadede ise 0.1 puanlık düşüşle yüzde 1.7 azaldı ve 2021 büyümesi yüzdesi 1.6 olarak öngörüldü.

İşsizlik öngörüsü sadece gelecek yıl için 0.1 puan artışla yüzde 7.6’ya yükseltildi. Bu oran 2019 için yüzde 7.8 ve geri kalan iki tahmin için yüzde 7.5 oldu.

ECB, genel belirsizlik algısının enflasyon alanında yüksek kaldığını ve aşağı yönlü risklerin dengesinin azaldığını belirtirken, GSYH büyüme anketini yanıtlayanlar, öngörülerin düşürülmesine sebep olarak çoğunlukla Brexit ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını gösterdi.

 

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