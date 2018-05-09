Euro 2024’e hazırız

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA’ya teslim etti. Dördüncü kez arka arkaya bu turnuvaya aday olan TFF, bu kez eşi görülmemiş bir devlet desteği ile şu ana kadarki en iyi dosyayı hazırladı. TFF, “Birlikte Paylaşalım” adıyla yayınladığı kitapta Türkiye’nin Euro 2024 vizyonunu ve projelerini anlattı. Kitapta “Türkiye Euro 2024’e hazır” mesajı verildi. Ulaşımdan stadyumlara, otellerden altyapıya birçok konuda yatırımların bittiği öne çıkarken, Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle milyonlarca taraftarın Türkiye’ye gelebileceği ve turnuva tarihinin en çok taraftar çeken organizasyonu olabileceği vurgulandı.

1.1 MİLYAR KİŞİYE YAKIN

Kitapta yer alan “Vizyonumuz” bölümünde, “UEFA Euro 2024’ü daha geniş kitle ile buluşturmak ve bu önemli deneyimi tüm uluslar ile paylaşmak istiyoruz” denildi. Türkiye’nin 53 ülkeden 132 destinasyona 4 saatten daha yakın mesafede olduğu öne çıkarken, farklı ülkelerden 1.1 milyar kişinin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada olduğu belirtildi. Türkiye’ye toplamda 120 ülkeden doğrudan uçak seferlerinin bulunduğu belirtilirken, Türkiye’nin futbol tutkusu ve kültürel çeşitliliğinin de turnuvaya damga vurabileceği dile getirildi.

81 İLDE AYNI HEYECAN

Turnuvaya Türkiye’nin ev sahipliği yapması halinde Avrupa futbol otoritesi UEFA’nın da birçok kazanımı olacağına dikkat çekilen kitapçıkta, şunlara yer verildi: “Takımlar en son teknoloji ile donatılan 10 yeni stadyumun yanı sıra 48 antrenman tesisinden faydalanma imkanı bulacak. Bütün ülkenin Euro 2024 coşkusunu yaşaması için halka açık noktalarda kurulacak alanlarla 81 ilde Euro 2024 heyecanı yaşanacak.” Kitabın ulaşım bölümünde ise raylı sistemler, deniz ulaşımı ve yaygın otobüs ağı öne çıkıyor.

FUTBOL MÜKEMMELLİK VE İNOVASYON MERKEZİ

TFF, Riva’ya Avrupa futbolunun tüm unsurlarına hizmet edecek, yakın çevresinde yer alan mevcut merkezi ve futbol lisesi ile birlikte eğitim merkezi kuruyor. 38 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak tesisin 26 metrekarelik kapalı alanı olacak. 2014’te açılan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin karşısında inşa edilen kompleksin zemin iyileştirme çalışmaları Ocak 2018’de başladı. Tesisin 2019 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor. Proje, Euro 2024 invasyon çalışmalarının da önemli bir parçası olacak. Merkezde Euro 2024’ün tüm aşamalarında üretilecek bilgi, “Birlikte Paylaşalım” felsefesi ile UEFA üyesi tüm federasyonlarla eş zamanlı paylaşılacak.

STADYUMLARA 3 MİLYAR EURO YATIRIM YAPILDI

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’nın girişimleriyle 2011 yılından sonra 3 milyar Euro’luk yatırımla ülke genelinde 37 modern stadyum inşa edildi. Turnuva için iki stadyum yeniden yapılacak olup, bir stadyumda ise kapasite arttırımı gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu da bu kapsamda yenilenecek. Stadyum sadece Milli maçlara ev sahipliği yapmayacak yılın her günü konser, toplantı, konferans gibi etkinliklerle ‘yaşayan’ bir tesis olma özelliği kazanacak.

HEDEFİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEDİK

"Birlikte Paylaşalım" kitapçığında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören şu mesajları verdi:

EN İYİ LOKASYON: İki kıtanın birleştiği noktada, Doğu ve Batı medeniyetlerini buluşturan yegâne UEFA üyesi federasyon olma özelliğine sahibiz.

FUTBOL TUTKUSU: TFF, futbolun toplumda oluşturduğu muazzam pozitif yansımanın ve bunun getirdiği sorumluluğun farkındadır.

FARKLILIKLAR: Köklü geçmişimiz ve her zaman başka kültürlere kucak açabilen, farklılıkların çeşitlilik, çeşitliliğin ise zenginlik olduğuna inanan bir milletiz.

EN İYİ TEKLİF: UEFA’nın gelirlerini maksimize etmek için gerekli tüm garantileri ve daha fazlasını sağlamış durumdayız. Bu gelirlerin futbolun gelişimine katkı sağlayacağını biliyoruz.

GEREKLİ DESTEK: Bu dünya çapındaki organizasyon ile ilgili gerekli tüm resmi kurumların yanı sıra Türk halkı tarafından da tam anlamıyla desteklenmektedir.

HAZIRIZ: Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda dünyanın sayılı altyapı projelerine ve stadyum yatırımlarına önemli miktarda kaynak ayırmış bulunmaktadır.

ASLA VAZGEÇMEDİK: Bir Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hedefimizden asla vazgeçmedik. Her seferinde tecrübelerimizden dersler çıkardık.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak, bu kitaptaki değerlerin ve verilen sözlerin her safhada benimsenmesini sağlamayı şahsen taahhüt ediyorum.