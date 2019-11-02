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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Etkin ve bilinçli gübreleme verimi "katlıyor"

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Etkin ve bilinçli gübreleme verimi "katlıyor"

Gübre Fabrikaları Türk AŞ (GÜBRETAŞ) Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, toprak analizine dayalı etkin ve bilinçli gübrelemenin verimi artırdığını belirterek, "Fındıkta ülke ortalamasının 4 katı, mısırda 2 katı, patateste yüzde 35, ayçiçeğinde yüzde 40, şeker pancarında ise yüzde 50 verim artışı elde ettik." dedi.

Gübre Fabrikaları Türk AŞ (GÜBRETAŞ) Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında bitkisel ürünler için örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de 30 noktada uyguladıkları model üretim alanlarında yüksek verim elde edildiğini anlatan Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın geliştirdiği, 20'ye yakın bitkiye ve bölgeye özel gübre çeşidi ile tarımda verimliliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Yumaklı, toprak analizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı arazilerdeki sonuçları etkinliklerle üretici ile paylaştıklarını vurguladı.

TOPRAK ANALİZİNE DAYALI BİLİNÇLİ GÜBRELEME VERİMİ ARTIRDI

GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendislerinin toprak analiz sonuçlarına göre hazırladığı araziye özel bitki besleme programıyla yüksek verimin yanında kaliteli ürünün elde edildiğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Toprak analizine dayalı etkin ve bilinçli gübrelemeyle verim artıyor. Yaygın üretimi yapılan 13 çeşit tarımsal üründe üreticilerimizi mutlu eden sonuçlara ulaştık. Fındıkta ülke ortalamasının 4 katı, mısırda 2 katı, patateste yüzde 35, ayçiçeğinde yüzde 40, şeker pancarında ise yüzde 50 verim artışı elde ettik. Bu program aynı zamanda yeterli gübrelemeyi ifade eder. Tarlada ekilen ürün için normalde 100 kilogram kullanacağınız yerde yüzde 20 daha az gübre kullanımını öneriyoruz. Böylelikle daha fazla verim elde ediyorsunuz."

"ŞEKER PANCARINDA YÜZDE 50'İNİN ÜZERİNDE VERİM ARTIŞINA ULAŞTIK"

Yumaklı, Samsun'daki model üretim sahasındaki fındık hasadından elde ettikleri yüksek verime işaret ederek, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş'ta mısır üretiminde ise Türkiye ortalamasının 2 katı verim elde ettik. Konya Altınekin'de yaptığımız ayçiçeği hasadında da Türkiye ortalamasının yüzde 40 oranında verim artışına ulaştık. Niğde'deki patates denemesinde ise yüzde 35 verim aldık. Bunlar Türkiye ortalaması. Bölgesel olarak da verimde yüzde 25'in altına düşmedik. Konya'daki önder çiftçimizle şeker pancarında yüzde 50'inin üzerinde verim artışına ulaştık. Bu sonuçlar da açıkça gösteriyor ki, etkin gübreleme ve bilinçli tarım yöntemleri ülkemizdeki tarımsal üretim için çok önemlidir." 

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