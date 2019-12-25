MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEtiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay
GeriEkonomi Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.12.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Etiyopya'dan doğal gaz boru hattı projesine onay

Etiyopya, ülkenin doğusundaki doğal gazı Cibuti’ye taşıyacak boru hattı projesine onay verdi.

The Ethiopian Herald'ın haberine göre, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, Somali eyaletinde keşfedilen doğal gazın komşu Cibuti üzerinden ihraç edilmesine imkan verecek projeyi onaylayarak hat inşasına başlanmasını istedi.

Eyaletteki Calub ve Hilala sahalarından çıkarılacak doğal gaz, 700 kilometrelik hatla Cibuti’ye ulaşacak.

Addis Ababa yönetimi, gazını LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyor.

Etiyopya ve Somali arasında 1977-1978'de yaşanan savaş ve sonrasında ülkenin Somali eyaletinde yaşanan huzursuzluklar sebebiyle ülke, yıllardır bölgedeki gazı çıkaramıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle