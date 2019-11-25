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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması

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Etiyopya ve Alibaba arasında e-ticaret anlaşması

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma "Bugün Afrika, ticaretin küreselleşen yeni modeline katılıyor" dedi.

Etiyopya hükümeti ve Çinli e-ticaret devi Alibaba, Etiyopya'da elektronik dünya ticaret platformu (eWTP) merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzaladı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in yer aldığı imza törenine, çok sayıda bakan ve üst düzey şirket yöneticisi katıldı.

İmza töreninde konuşan Jack Ma, anlaşmanın Afrika'nın Avrupa ve ABD ile yarışabilmesi için bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Bugün Afrika, ticaretin küreselleşen yeni modeline katılıyor." ifadesini kullandı.

Ma, ülkedeki girişimciler için 100 milyon dolarlık destekte bulunacağını da bildirdi.

Afrika'da, Ruanda'dan sonra eWTP merkezinin kurulacağı ikinci ülke olan Etiyopya, yeni platformla Çin ve diğer ülkelere yaptığı ihracatını kolaylaştırmak ve artırmak istiyor.

Platformun, küçük ve orta boy işletmelerin toptan ve perakende olarak uluslararası ticaret yapması için lojistik başta olmak üzere çok sayıda avantaj sunacağı belirtiliyor.

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