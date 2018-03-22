Etiler'den sonra Bakırköy... İstanbul'un değerli arsası satışta...
İstanbul Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için gerçekleştirilecek ihalenin tarihi de belli oldu. Emlak Konut 17 Nisan’da söz konusu arsa için ihalenin ilk oturumunu düzenleyecek. İlk oturumda ihaleye teklif verenler belli olurken, kazanan daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak.
3-4 KAT SINIRI
Emlak Konut GYO’nun “İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirildi. Arsa için Ekim 2017’de bir ihale düzenlenmiş, ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde kapatılan Etiler’deki Polis Meslek Yüksek Okulu arazisinin de ihaleye çıkacağı açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etiler’deki toplam 31 bin 885 metrekare büyüklüğündeki Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için hasılat paylaşım ihalesi düzenleyecek. Toplam 31 bin 885 metrekare alana sahip arazi için muhammen bedel 1 milyar 356 milyon 600 bin + KDV olarak belirlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle