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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.04.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Et ve süt için geliyorlar! Milyonlarca dolar yatıracaklar

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Et ve süt için geliyorlar! Milyonlarca dolar yatıracaklar

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen çok sayıda Arap işadamı, Konya'da milyonlarca dolarlık yatırımlarla et ve süt üretimine başlayacak.

TYDTA organizesinde geçtiğimiz günlerde Körfez ülkelerinden Konya'ya gelen 200 iş adamı, kentte tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri inceledi.

Sektörün paydaşlarıyla da ikili iş görüşmelerde bulunan Arap yatırımcılar, cazip yatırım imkanlarını değerlendirmek için anlaşmalar imzaladi.

UCUZ ET İÇİN YATIRIMLAR ETKİLİ OLACAK
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaşayan Muhammed Al Nahdi, yatırım yapmak için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cidde'de ziraat ve hayvancılıkla ilgili şirketi olduğunu anlatan Al Nahdi, ilk yurt dışı yatırımını da Türkiye'de yapacağını dile getirdi.

OLANAKLAR CEZBEDİCİ
Al Nahdi, hayvancılık sektöründe Türkiye'nin olanaklarının yatırım yapma kararında etkili olduğunu belirterek, iklim ve hükümetin sağladığı olanakların da cezbedici olduğunu vurguladı.

Hatay'da kuracağı çiftlikte et üretimine başlayacağını ifade eden Al Nahdi, şöyle konuştu:

"Türkiye'de büyükbaş hayvancılık üzerine yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapacağım. Burada bir müessese kurdum. Etkenlere, pazara ve satış miktarına göre yatırımım artabilir. Et ve süt üretimi yapmayı planlıyorum. Türkiye zaman zaman et ithalatıyla gündeme geliyor. Ben ve arkadaşlarımının burada yapacağı yatırımların et üretimine katkı sağlayacağını umuyorum. Türk insanının daha ucuz et tüketimine yatırımlarımızın etkisinin olacağını düşünüyorum."

TARIMA DA YATIRIM YAPACAKLAR
Suudi Arabistan'dan gelen Salih Muhammed El Zaman ise Türkiye'de hayvancılığın yanı sıra tarımsal üretime yönelik de yatırım yapacağını dile getirdi.

Küçükbaş hayvancılık üzerine planları olduğuna işaret eden El Zaman, şöyle devam etti:

"Duruma göre büyük çaplı projede yer alacağım. Kendi işim, bu işte tecrübe sahibiyim. Başlangıç aşamasında bin küçükbaş hayvanla başlayacağım. İkinci bir şehirde ise yem üretimine yatırım yapmayı düşünüyorum. Yatırım yapılabilecek ortam var. Belirli bir rakam yok aklımda ama elimden geldiği kadar yatırımımı büyütmek istiyorum. Buradaki üretimimi kendi ülkeme getirmek istiyorum. Türkiye özel fırsatlar ve güzel projeler öne sürdüğü için burayı tercih ettim."

"TÜRKİYE İÇİN BULUNMAZ NİMET"
TYDTA Körfez ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu da Ortadoğu ve İslam aleminin kalbinde Türkiye'nin ayrı bir yerinin olduğunu vurguladı.

Körfez yatırımcısının Türkiye'ye muhabbet ve ilgisinden dolayı yatırım kararı aldığına dikkati çeken Göksu, Konya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki girişimcilerini Körfez ülkeleri yatırımcılarıyla buluşturduklarını aktardı.

Göksu, yatırımcının Türkiye'yi et ithalatından kurtarmayı amaçladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Et ithalatını azaltıp Türkiye'yi ihracat yapar hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımcılar, iç pazara hitap etmek istiyor. Aynı zamanda ülkelerine yaptıkları et ithalatını Türkiye'den gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bu bizim için bulunmaz fırsat. Hem ülkemizdeki ithalatı azaltacak, cari açığımızı kapatacak hem de potansiyel müşterisi hazır ülkelere ihracat yapmak için Türkiye'yi üretim merkezi olarak üs yapacak. Türkiye için bulunmaz bir nimet. İstikrara güveniyorlar. Sudan'da yüz binlerce büyükbaş hayvana sahip üreticiler artık Türkiye'ye gelmek istediklerini söylüyor. Körfez yatırımcısı için paranın bir önemi yoktur. Tek başına iş yapmazlar, ortaklarla iş yapar. Büyükbaş hayvan sayısında 50 binler, 100 binler büyük rakamlar değil. Yatırımcılar hazır, Türkiye'nin önü açık."

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