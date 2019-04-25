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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.04.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle

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Et fiyatlarını dengede tutacak hamle

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, et fiyatlarındaki dengeleme için alım-satım neticesinde oluşacak fark için kaynak sağlandı.

Et ve Süt Kurumunun (ESK), et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satım neticesinde oluşacak fark, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında bu yıl için et piyasasının düzenlenmesi amacıyla çıkarıldı. 

ESK'nin, et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yaptığı alım-satımlar neticesinde oluşacak fark, kurum tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. 

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon liralık kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ayrılacak. 

Bakanlık, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla protokol yapmaya yetkili olacak. 

TEBLİĞ DE ÇIKARILACAK 

Destekleme ödemeleri, tebliğle belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak. 

Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0,2'si komisyon olarak ayrıca ödenecek. 

Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden ESK'ye aktarılacak. 
Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecek. 

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