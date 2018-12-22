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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Et fiyatları geriliyor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Et fiyatları geriliyor

Besilik hayvan ithalatının artması, balık sezonunun açılması, tavuk etine olan talebin artması kırmızı etin fiyatını da etkiledi. Bunlara bir de Et ve Süt Kurumu’nun üreticiden 28 liradan aldığı karkas eti marketlere ucuz et sağlanması için 20 liradan sanayiciye vermesi eklenince karkas etin kilogram fiyatı 26 liraya kadar düştü.

SON yıllarda sürekli, artan fiyatlarıyla gündeme gelen ette bu kez durum farklı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin açıkladığı verilere göre dana karkas etin kilogram fiyatı 26.82 TL’ye kadar geriledi. Ağustosta karkas etin kilogram fiyatı 30.25 TL’ye çıkmıştı. Karkas etin fiyatının düşmesiyle vatandaşa sunulan et ve et ürünlerinde fiyat düşüşü olması beklenirken, üretici tarafında ise durum pek olumlu karşılanmadı.

Et fiyatlarındaki yüzde 10’luk düşüşün üreticiye etkisini değerlendiren Türkiye Kırmızı Et üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “İthalat fazla yapılınca ülkeye et girişi de artmış oldu. Ancak tüketici talebi bu ölçüde artmadı. Vatandaşa ucuz et sunabilmek için başlatılan proje ile birlikte ise Et ve Süt Kurumu (ESK), sanayiciye düşük fiyattan et tedarik etmeye başladı. ESK karkas kilogramı 28 liradan üreticiden et aldı. Bunu da kilogramı 20 liradan sanayiciye verdi. Sanayici aldığı ucuz eti, tüketiciye satmakla yetkilendirilen marketlere vermeye başladı. Sanayici kilogramı 20 liradan aldığı karkas etin kuşbaşı ve kıymalık kısmını marketler için satışa uygun hale getirdi. Ancak değerli et olarak adlandırılan kalan kısmı ise salam, sucuk, pastırma için ayırdı” dedi.

SANAYİCİ GELMİYOR

ESK’nın karkas etin kilogramını sanayiciye 20 TL’den vermeye başlamasıyla, üreticiye gelen sanayicinin kalmadığına dikkat çeken Tunç, “Biz eti 25 liradan versek bile alıcı çıkmadı. ESK Türkiye’deki üreticilerden et alsa da kapasitesi gereği üreticiye 3-4 ay sonrası için gün veriyor. Üretici yetişmiş, kesime hazır hayvanını kestiremediği için de zarar etti. 4 ayda üretici kesime hazır hayvanı beslemeye devam etti. Etin kalitesi düştü besicinin yem maliyeti yükseldi. Yemler ithal edildiği için üreticinin zararı arttı” dedi.

‘SÜT İNEKLERİ KESİLDİ, BESİCİ YENİ HAYVAN ALMIYOR’

TÜRKİYE’nin ihtiyacının üzerinde besilik dana ithal edildiğine dikkat çeken MÜSİAD Gıda Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Şekerli, şunları söyledi: “Süt para etmeyince süt inekleri kesildi. Şarbon da çok fazla gündeme geldi. Vatandaş et alımını kesti. ESK’nın ucuza aldığı eti sanayiciye uygun fiyattan vermesiyle, ESK dışında hayvanını kestirebilen üretici kalmadı. Karkas etin fiyatları düştü. Besicinin hayvan başına 1000 ile 1500 TL arasında zararı var.” Şu ana kadar kestirmesi gereken hayvanları kestiremediğini söyleyen Ankaralı besici Osman Nuri Şişman ise, “55 gün önce kestirdiğim hayvanların parasını alamadım. Hayvan sayısını azaltmayı planlıyorum. Kilogramda 30 TL maliyetimiz var ancak ESK’ya 28 TL’den veriyoruz. ESK’da eti 20 liradan verdiği için tüccara satamıyorum” dedi.

Et fiyatları geriliyor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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