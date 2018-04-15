Et fiyatı artarsa önlem alırız
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğini belirterek, “Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.
Kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğinin altını çizen Fakıbaba, “Mutlaka önce üretici sonra sanayici arkadaşlarımız sonra tüketici. Üretici olmazsa olmaz. Üreticiler bu zincirin en değerli halkası. İnşallah yerli üretimimizi yapıp ithalatı önleyip yerli olarak bu gıda maddesini Türk halkına yedireceğimize inanıyorum. Yerli üretimi geliştirmek bizim görevimizdir” değerlendirmesinde bulundu.
Kırmızı ette fiyat istikrarının önemli olduğunu belirten Fakıbaba, şunları kaydetti: “Piyasa koşullarında fiyat artışının önüne geçmek için Et ve Süt Kurumuna piyasaya müdahale ve ithalat yetkisi verdik. Piyasa regülasyonu kapsamında kalıcı çözüm olmamakla birlikte besilik ve kesimlik sığır ithal edilebilir. Kendi yerli hayvanımızı üretinceye kadar ama bu ateşi düşürmek için. Biz regülasyon yapmak zorundayız. Dar gelirli arkadaşlarımız var.”
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