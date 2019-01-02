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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘eSPOR’a özel stadyum

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
‘eSPOR’a özel stadyum

Her geçen gün kitlesini büyüterek önemli bir ekonomi yaratmaya başlayan eSpor için İstanbul’a kurulacak olan ‘Riot Games eSpor Sahnesi’ için geri sayım başladı. 19 Ocak’ta kapılarını açacak olan merkezde hafta sonları 10 maç yapılacak ve her hafta derbi gerçekleşecek.

SPOR yapmanın kavramı değişiyor. Dijital çağda doğanlar artık fiziksel aktiviteler yerine sanal dünyada spor yapıyor. El-göz koordinasyonu, refleks, takım ruhu ve stratejik düşünme gibi yeteneklerin öne çıktığı bu dijital spora eSpor deniliyor. eSpor denilince ilk akla gelen oyunlardan biri ise Riot Games’in geliştirdiği League of Legends (LOL). Türkiye’de önemli bir kitlesine ulaşan ve düzenlenen final maçlarında stadyumları dolduran LoL için yeni yatırımlara devam ediliyor. Daha önce 10 milyon TL’lik sunucu yatırımı yaparak eSpor oyuncularının daha kaliteli oynamasını sağlayan Riot Games’in yeni yatırımı, eSpor stadyumu oldu. 19 Ocak’ta İstanbul Watergarden’da kapılarını açacak olan ‘Riot Games eSpor Sahnesi’, LoL meraklılarının buluşma noktası olacak. Riot Games’in bu yatırımı konuşmak için bir araya geldiğimiz Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul, “1000 kişilik kapasiteye sahip olacak bu merkez, şu anda Avrupa’nın en büyüğü, dünyanın en büyük 5 arenasından biri durumunda. Dev bir sahnesi, hakem odaları, oyuncu odaları ve sosyal alanları olacak. Arena’nın üstü de açılabiliyor. Kore’de bile 500 kişilik yerler var ama biz 1000 kişilik arena yapıyoruz. Bu sahneyi bir kültür merkezi haline dönüştüreceğiz. Daha önce eSpor oyuncuları maçları evde online olarak izliyordu. Yeni merkezle Cumartesi ve Pazar günleri eSpor meraklıları eSpor Sahnesi’ne gelecek. eSpor meraklıları sosyalleşme imkanı elde edecek” dedi.

‘eSPOR’a özel stadyum

SİNEMADAN UCUZ

Biletlerin bir sinema bileti fiyatından ucuz olacağını anlatan İyikul, “LoL meraklıları buraya geldiğinde 5 saat boyunca maç izleyecek. Bunun için koltuk kalitesine kadar pek çok detaya özen gösterdik. Stadyum koltuklarından daha kaliteli koltuklar seçtik. Sinema koltuklarından bile daha iyi” diye konuştu. Sadece maçların yapılacağı 2 gün değil, bu merkezi haftanın 7 gününde canlı tutmak istediklerini belirten İyikul, şunları anlattı: “Bir müze de yapıyoruz. Ziyaretçiler LoL’un eSpordaki yolcuğunu görebilecek. Ayrıca alışveriş stantları da olacak.”

Bu yıl lig yapılanmasını değiştirdiğini ve heyecanın daha fazla artacağına ifade eden İyikul, “NBA ve Euroleague yapısına geçtik. 3 yıl boyunca 10 takım LoL Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek. GS, FB, BJK ve Bursaspor da var. Türkiye LoL Ligi’nde bol bol derbi izleyeceğiz. Hatta her hafta sonuna bir derbi olacak. Bu 10 takım 3 yıl önünü görüyor ve kendisini daha iyi planlayacak. Bu takımlar 3 yıl boyunca ligden düşmeyecek. Bir de akademi ligi kuruyoruz. Takımlar kendi oyuncularını bu ligde yetiştirecek. Lig içinde de kendi akademi takımından takviyeler yapabilecek. Burası ciddi bir eSporcu fabrikası olacak” dedi.

‘eSPOR’a özel stadyum
Riot Games’in İstanbul Ataşehir Watergarden’da kurduğu ‘eSpor Sahnesi’ için son hazırlıklar devam ediyor.

OYUNCU İHRACATI BAŞLADI

TÜRKİYE’deki LoL liginin artık eSpor oyuncusu ihraç etmeye başladığını söyleyen İyikul, “Broken Blade’ adlı bir oyuncumuz ABD’de dünyanın en büyük 3 League of Legends takımından birine transfer oldu. Milyon doların üzerinde bir transfer ücreti ödeyecekler. Yerli oyuncuların maaşları, kalitesi ve anlaşmasına kadar 100 bin TL’den başlayıp 700 bin TL’ye kadar çıkıyor. Türkiye artık hem çok iyi oyuncuların geldiği hem de kariyerinde zıplamayı hedefleyen oyuncular uygun durumda” dedi.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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