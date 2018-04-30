Esnaftan vergi indirimi talebi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
30.04.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Esnaftan vergi indirimi talebi

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Esnaftan vergi indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi indirimlerinin gündeme gelmesinin esnaf camiasını umutlandırdığını belirterek, "Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, akaryakıtta yapılacak vergi indiriminin piyasalara olumlu katkı sunacağına işaret etti. 
Uzun zamandır akaryakıtta vergi indirimi yapılması gerektiğini dile getirdiklerini anımsatan Palandöken, "Beklediğimiz vergi indirimlerinin gündeme gelmesi tüm esnaf camiasını umutlandırdı.

Vergi indirimleri vatandaşın alım gücünü artıracağı için piyasaları canlandıracak, aynı zamanda enflasyonun da azalmasını sağlayacak. Ticari araçlarda kullanılan akaryakıtın vergisi daha fazla azaltılırsa bunun enflasyondaki etkisi de daha fazla olur." değerlendirmesinde bulundu. 
Geçen yıl beyaz eşya ve mobilyada yapılan vergi indirimlerinin de ekonomiye olumlu etkisi olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti: 

"Özellikle elektronik ürünlerde, beyaz eşyada ve küçük ev aletlerinde bir kez daha geçici süreli vergi indirimine ihtiyaç var. Bu indirimleri bazı sektörlerde canlılık sağlamayı çalışmak gibi görmemek gerekir. Bu sektörlerdeki indirim önce bunlara bağlı yan sektörleri, ardından da çarpan etkisiyle diğer tüm sektörleri etkiler. Ayrıca otomotiv sektöründe yapılacak geçici bir vergi indirimi de ekonomide çok büyük bir etki yapacaktır. Vergi indirimleri bir an önce hayata geçirilmelidir." 

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