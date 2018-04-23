Esnaftan 170 milyon dolara satılık otel ve AVM

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
23.04.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Esnaftan 170 milyon dolara satılık otel ve AVM

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Esnaftan 170 milyon dolara satılık otel ve AVM

Binlerce esnafın üye olduğu İstanbul Mahmutbey'de bulunan İSTOÇ’a ait 35 katlı otel ve 93 bin metrekare üzerine kurulu AVM satışa çıkarıldı. İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, her iki yapı için toplamda 170 milyon dolarlık bir değer belirlendiğini söyledi.

S.S. İstanbul Toptan Ticaret Depolama Ve Küçük Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (İSTOÇ), inşasına 2006 yılında başlanan 400 odalı 35 katlı Saray Otel ve 93 bin metrekareli AVM’yi satışa çıkardı.

İçinde metro durağının da bulunduğu dev proje için 14 Mayıs’a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

AYRI AYRI DA ALINABİLİR
Şartnameye göre, otel için ayrı AVM için ayrı teklif verilebiliyor. Otel ve AVM’nin dış cephe giydirme işleri tamamlanmış durumda. Her iki yapının ince inşaatları ise, yatırımcı tarafından yapılacak şekilde teklif alınacak.

170 MİLYON DOLARA
İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, her iki yapı için, İSTOÇ Genel Kurulu’nda 170 milyon dolarlık değer belirlendiğini aktardı. Kemalbay, “Otelin değeri 50, AVM’nin değeri ise 120 milyon dolar” dedi. Kemalbay’ın verdiği bilgiye göre, yerli yabancı çok sayıda firma anılan otel ve AVM’nin alımı ile ilgileniyor. İSTOÇ'a üye 7 bin esnaf bulunuyor. 

Esnaftan 170 milyon dolara satılık otel ve AVM

1979 yılında kurulan İSTOÇ, Türkiye'nin en büyük ticaret merkezlerinden biri konumunda. 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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