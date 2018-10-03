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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

"Esnafın yok olmasına göz yumulmamalı"

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"Esnafın yok olmasına göz yumulmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğini belirterek, "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı." ifadesini kullandı.

PALANDÖKEN, yazılı açıklamasında, sokak aralarına kadar giren zincir marketlere acil çözüm bulunmasını istedi. 

Küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığına ve zincir marketlerin küçük esnafı yok ettiğine dikkati çeken Palandöken, "Poşet parasını dahi kazanamayan küçük esnafın yok olmasına göz yumulmamalı. Spekülatörlere karşı susup, küçük esnafın kar marjına göz dikileceğine, büyüklerin zammına da kural getirilsin." değerlendirmesinde bulundu. 

Palandöken, binlerce bakkal ve küçük esnafın, zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiğine işaret ederek, dövizdeki kuru bahane ederek unun fiyatına yüzde 60'ın üzerinde artıran spekülatörlere ses çıkarılmazken emeğiyle çalışan bakkal ve fırıncının kar marjlarının sınırlandırılmasının adil olmadığını vurguladı. 

Bakkal ve küçük esnafın korunması için yeni yasal düzenleme yapılması talebinde bulunan Palandöken, şöyle devam etti: 

"Küçük esnafı korumak için çıkarılan perakende sektörünü düzenleyen yasa yine küçük esnafı vurdu. Una, suya, elektriğe, mayaya ve yakıta yüzde 50-60 zamların yapıldığı bu ortamda ekmeğe yapılan zammın durdurulması fırıncı, bakkal ve diğer küçük esnafın gelirini kısmak doğru bir uygulama değil." 
Palandöken, bakkal esnafının sigara ve ekmek dışında başka bir satış yapamadığını savundu. 

Yeni düzenlemeyle bakkalın sattığı ekmek ve sigaranın kar marjına sınır getirildiğini anımsatan Palandöken, şunları kaydetti: 

"Zincir marketler karşısında ayakta kalmaya çalışan küçük esnafın korunması gerekir. Çünkü küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bu fidanlık kurutulmamalı. Esnafımızın girdileri her geçen gün artıyor. Bakkal esnafımızın artık dayanma gücü kalmadı." 

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