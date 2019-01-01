Esnafın yemek kartı 20 bin işyerine ulaştı
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yemek kartı "Yemekmatik", kısa sürede 20 bin üye iş yerine ulaştı.
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, lokantacı esnafının daha çok kazanması için yemek kartında ilk olarak komisyon miktarını indirdiklerini söyledi. Komisyon miktarını indirdikten sonra yerli ve milli bir yemek kartı tasarladıklarını, yaklaşık 2 ay önce Yemekmatik'i çıkarttıklarını anlatan Yenice, kartın kısa sürede bilinirliliğini sağladıklarını ifade etti. Yenice, "Bizim 3 aylık hedefimiz 20 bin üye iş yeriydi ancak bu hedefi 2 ayda yakaladık. 2020’de 130 bin hedefimiz var” dedi.
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