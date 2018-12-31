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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.12.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Esnafın yemek kartı 20 bin iş yerine ulaştı

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Esnafın yemek kartı 20 bin iş yerine ulaştı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yemek kartı "Yemekmatik", kısa sürede 20 bin üye iş yerine ulaştı.

TÜRKİYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokantacı esnafının daha çok kazanması için yemek kartında ilk olarak komisyon miktarını indirdiklerini söyledi.

Komisyon miktarını indirdikten sonra yerli ve milli bir yemek kartı tasarladıklarını, yaklaşık 2 ay önce Yemekmatik'i çıkarttıklarını anlatan Yenice, kartın kısa sürede bilinirliliğini sağladıklarını ifade etti.

Yemekmatik üyeliğine talebin beklenenin üstünde olduğunu aktaran Yenice, "Bizim 3 aylık hedefimiz 20 bin üye iş yeriydi ancak bu hedefi 2 ayda yakaladık. 2019 sonuna kadar 130 bin hedefimiz var. Onu da beklentilerimizin çok ötesinde erken yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Yenice, sadece üyeleri değil, başka sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da kartı tercih etmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"1 Ocak'tan itibaren İstanbul Kadıköy ve İzmir'de 42 şubesi ve 676 çalışanıyla özel bir banka bizim kartımızı kullanmaya başlıyor. Şu anda kartların dağıtımı yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren bu bankamızın Kadıköy ilçesindeki ve İzmir'deki şube çalışanları Yemekmatik kullanmaya başlayacak. Bankanın tüm personeli ise 2019'un ilk çeyreğinde bizim kartımızı kullanacak diye tahmin ediyoruz. Bu, yapmış olduğumuz çalışmalara çok değerli bir katkı koydu. Bu bankanın ardından ikinci bir bankayla da anlaşma sağlayacağız. Onun dışında kamu kurumlarıyla ve özel sektörle de görüşmelerimiz devam ediyor. İki holdingle bu konuda anlaşmamız var. Üye iş yerleri konusunda da anlaşmalarımız devam ediyor. İnşallah yeni yılda bunların müjdesini vereceğiz."

Tekil kullanıcı sayısının da hızla arttığı bilgisini paylaşan Yenice, amaçlarının üye sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

Yemekmatik'in özelliklerine işaret eden Yenice, "Bu kartın şu anda en büyük avantajı iki bakiyesinin olması. İlk bakiye yemek için, ikinci bakiye ise anlaşmalı olduğumuz iş yerlerinde, giyimden beyaz eşyaya süper marketlere kadar çok önemli kurumlarla anlaşmalarımız var. Kişi aynı zamanda ikinci bakiyesini anlaşmalı olduğumuz iş yerlerinde karta özel iskontolarla mal tedarik etme anlamında kullanıyor." diye konuştu.

Rekabet Kurulunun kararı gereği yüzde 6 komisyon alındığını anımsatan Yenice, "Önümüzdeki süreçte bu kartın dükkan yapılandırılmaları tamamlandığı zaman burada ödenen yüzde 6 komisyonu da iade etmeye yönelik çalışmalarımız var. Bunun müjdesini de ilerleyen günlerde vereceğiz." dedi.

Yenice, esnaftan çok olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

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