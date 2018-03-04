'EsnafÄ±n baÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k market ve AVM'lerle dertte'

PalandÃ¶ken, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, zincir marketlerin ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinin kontrolsÃ¼z aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n kaynak israfÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, buna engel olunmasÄ± adÄ±na yasal dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Esnaf ve sanatkarÄ±n alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ile zincir marketler yÃ¼zÃ¼nden sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken PalandÃ¶ken, "EsnafÄ±n, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ve zincir marketlerle baÅŸÄ± dertte. KontrolsÃ¼z ve plansÄ±z bir ÅŸekilde yan yana aÃ§Ä±lan bu yerler, esnaf ve sanatkarÄ± bitirme noktasÄ±na getirdi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

PalandÃ¶ken, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ile zincir marketlerin hafta sonu kapalÄ± olmasÄ±nÄ± istediklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼yÃ¼k iÅŸletmeler karÅŸÄ±sÄ±nda esnaflar dÃ¼kkanÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nda cadde maÄŸazacÄ±lÄ±ÄŸÄ± yok olacak ve tekel konumuna gelecekler. Ä°steÄŸimiz Ã§ok zor deÄŸil. AVMâ€™ler geliÅŸmiÅŸliÄŸin gÃ¶stergesi ancak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸlarÄ±na kurallar konulmalÄ± ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gÃ¶stermeliler. Esnaf ve sanatkarÄ±n hakkÄ±nÄ± devletin gÃ¼vence altÄ±nda tutmasÄ± ve perakende sektÃ¶rÃ¼ndeki haksÄ±z rekabetin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in dÃ¼zenleme yapmasÄ± gerek."



