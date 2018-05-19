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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
19.05.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Esnafa vergi müjdesi

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Esnafa vergi müjdesi

Borç barışı yasasındaki matrah artırımı düzenlemesi milyonlarca işletmeye nefes aldıracak. 2013-2017 arasında geriye doğru vergi incelemesi yapılmayacak. İşte fırsatı değerlendirme yolu

Yaklaşık 10 milyon vatandaşı ilgilendiren borç barışı yasası işletmelere de nefes aldıracak. Özellikle yasanın 5. maddesinde düzenlenen matrah artırımı ile işletmeler vergi incelemesinden kurtulmuş olacak. Söz konusu matrah artırımı 2013 ile 2016 yılları arasını kapsıyordu. Ancak son dakikada buna 2017 yılı da eklenince büyük sevinç yaşandı. Matrah verginin üzerinden hesaplandığı miktar ya da değere deniliyor. Sabah'ın haberine göre yeni düzenleme ile Maliye vergi mükellefine, ''2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için, belli oranda artırım yapıp bir vergi ödersen, o yıllara ait defterlerin incelenmeyecek ve herhangi bir vergi ya da ceza da kesilmeyecek'' diyecek. Yasanın ilgili maddesinde de "Mükellefleri gelir ve kurumlar vergisi matrahını artırdıkları takdirde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra bir tarhiyat yapılmaz" deniliyor. Matrah artırımı olayından yararlanacak olan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, daha önce vermiş oldukları beyannamede gösterdikleri vergi matrahını, yasada belirtilen oranda artırmaları gerekiyor.

ORANLAR BELİRLENDİ

Buna göre vergi mükellefleri, vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas matrahlarını, Temmuz 2018 sonuna kadar, 2013 takvim yılı için yüzde 35, 2014 için yüzde 30, 2015 için yüzde 25, 2016 için yüzde 20 ve 2017 için yüzde 15'ten az olmamak üzere artırmaları gerekiyor.

ZARARDAKİ NE YAPACAK?

Artırılan matrah üzerinden hesaplanacak vergi de taksitlerle ödenebilecek. Zarar beyan eden ya da çeşitli sebeplerle hiç beyanname vermeyen vergi mükellefleri de bu yasadan yararlanabilecek. Bu işletmelerin artıracakları matrah yasada belirtilen asgari matrahın altında olamayacak. Asgari matrahlar ise hem yıllara hem de işletme hesabı ve bilanço hesabına göre defter tutan işletmeler için ayrı ayrı belirlendi.

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