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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Esnafa 22 milyar TL

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Esnafa 22 milyar TL

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar TL esnaf kredisi desteği vereceğini açıkladı. Banka, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.

HALKBANK, 2019 yılında da yeni Esnaf Kredi Programı ile desteğini artırarak devam ettireceğini duyurdu. Esnaf ve sanatkâra uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise 22 milyar liralık esnaf kredisi desteği vereceklerini belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız” dedi. Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise bankanın doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşacağını dile getiren Arslan “Artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Esnafa 22 milyar TL

DÜN BAŞLADI

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan, şunları söyledi: “Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları dün itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 milyar TL’lik kısmının, bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.” 

16 YILDA 1.8 MİLYON ESNAFA ULAŞTI

HALKBANK’tan yapılan açıklamaya göre 2002 yılında 154 milyon TL olan esnaf kredileri bakiyesini 2018 yılında 202 kat artış ile 31.1 milyar TL’ye yükseltti. 2002-2018 yılları arasında Halkbank tarafından 1.8 milyon esnaf ve sanatkâra 93.4 milyar TL esnaf kredisi kullandırıldı. 2002 yılında işletme kredisi limiti 5 bin TL iken, bugün itibarıyla 40 kat artış ile 200 bin TL olarak uygulanırken, işyeri ve taşıt edindirme kredilerinde ise limit 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Açıklamada, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullandırılmakta olan işletme kredileri 5 yıla, mesleki faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaçları olan taşıt alımları için kullandırılan taşıt edindirme kredileri 7 yıla, faaliyet gösterecekleri işyerlerini satın almaları için kullandırılan işyeri edindirme kredileri ise 10 yıla kadar vadeli olarak kullandırılmakta olup, işletme ve yatırım kredilerinde esnafa yansıyan faiz oranları, bir yıla kadar vadelerde yüzde 4, bir yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5 olarak uygulanmaktadır” denildi.

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