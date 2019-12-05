Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEsnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı
GeriEkonomi Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.12.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 2 milyona yaklaştı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısının kasım sonu itibarıyla 1 milyon 926 bin 823'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısının, 36 bin 610 artarak kasım sonu itibarıyla 1 milyon 789 bin 823’e ulaştığını kaydetti.

Bu esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı da 39 bin 657 artarak 1 milyon 926 bin 823'e çıktığını ifade eden Palandöken, bu yılın 11 ayında 215 bin 285 iş yeri açıldığını 100 bin 959 iş yerinin ise kapandığını bildirdi.

Palandöken, bu dönemde 74 bin 669 iş yerinin de vergi kayıtlarının sona erdiği için resen terkin edildiğini belirterek, "İlgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın 11 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 39 bin 657 arttı." ifadelerini kullandı.

"EN FAZLA İŞ YERİ ARTIŞI İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ"

Palandöken, bu yılın 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri kapanışlarının yüzde 6,2 arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Geçen yılın 11 aylık döneminde 210 bin 312 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 4 bin 973 artarak 215 bin 285 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. 2018’in 11 aylık döneminde 95 bin 25 olan iş yeri kapanışları ise 5 bin 934 artarak 100 bin 959 oldu. Ocak başından kasım sonuna kadar iş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla iş yeri artışı İstanbul'da görüldü. 11 aylık dönemde İstanbul’da iş yeri sayısı 9 bin 384 arttı. İstanbul’un ardından iş yeri sayısı Antalya'da 3 bin 254, İzmir’de 3 bin 49, Bursa’da 2 bin 982 ve Ankara’da 2 bin 686 arttı. Öte yandan 11 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 667 ile Van, 363 ile Giresun, 259 ile Aksaray, 255 ile Rize ve 253 ile Bitlis oldu."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle