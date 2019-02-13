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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Esnaf ve sanatkar meslek kolları yenilendi

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Esnaf ve sanatkar meslek kolları yenilendi

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları listesinde yapılan yenilemeyle, sektör ve meslek sayısı azaltıldı.

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları listesinde güncellemeye gidilerek sektör sayısı 17'den 11'e, meslek sayısı da 307'den 184'e düşürüldü.

Ticaret Bakanlığınca, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kolları listesi yeniden belirlendi ve Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kodlarıyla uyumlu 11 üst başlıkta 184 meslek kolu oluşturuldu.

Buna göre, 2016 yılından beri kullanılan meslek kolları ve NACE kodlarına ilişkin meslek kuruluşlarından gelen talepler ile ilgili genel müdürlükçe tespit edilen değişiklik gereksinimleri uyarınca meslek kolları yenilendi.

Yeni meslek kolları çalışmasıyla, sektör sayısı 17'den 11'e düşürüldü ve birleştirilen sektörlerin tanımları basitleştirilerek revize edildi. Meslek sayısı da 307'den 184'e indirildi.

Birleştirilen mesleklerin tanımı oda unvanlarına yaklaştırıldı ve basitleştirildi. Bir önceki uygulamada meslek yapısında imalat, onarım, kurulum, ticaret tek bir meslek olarak kurgulanmasına karşın, yeni meslek kollarında mesleğin imalat, onarım, kurulum NACE'leri sanatkarlık olarak düşünülerek ve ticaret grubundan ayrıldı.

Mesleğin imalat ve ticaret ayrımı her meslek için yapılmadı.

 

İŞLEM BEDELİ ÖDENMEK ZORUNDA KALINMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, esnaf ve sanatkar meslek kollarının yeniden belirlenmesiyle, meslek tanımları sadeleştirilerek gerek esnaf ve sanatkarlar gerekse kamu kurum ve kuruluşları açısından kolaylıkla anlaşılan basit bir yapıya geçilmesi sağlanacak.

Esnaf ve sanatkarlar daraltılmış meslek modeli sayesinde bazı ekonomik faaliyet değişikliklerinde işlem bedeli ödemek zorunda kalınmayacak. Esnaf ve sanatkar odalarının temsil ettiği üyeleriyle mesleki bütünlüğü sağlanacak, böylece odaların ihtisaslık yapısı daha düzgün hale gelecek.

Karar, 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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